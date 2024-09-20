Адвокаты национализированных челябинских холдингов выступили в шоу Собчак

20 сентября 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Ксения Собчак обсудила национализацию предприятий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» В сети появился выпуск шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!», посвященный национализации крупных предприятий. В числе прочих в шоу выступили адвокаты, а также бывшие менеджеры Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и «Макфы». «У нас есть презумпция невиновности. Только судебным решением можно доказать, виновен или не виновен, а потом что-то изымать. Вина не доказана и этот ужас сбылся. Уголовное судопроизводство сместилось в гражданское», — негодует Трунов. Бывший гендиректор завода «Смак», входящего в «Макфу» Владимир Фуфарев заявил, что узнал об иске Генпрокуратуры РФ 29 марта, от корреспондента одной из газет. А на следующий день пришли приставы и опечатали его имущество. Собчак особенно удивила сумма, на которую был наложен арест на активы «Макфа» в 100 трлн рублей, которая в три раза выше бюджета страны. Экономист Евгений Коган высказал предположение, что речь идет об ошибке приставов. Адвокат копании «Эталон», ранее контролировавшей ЧЭМК, Леонид Тарабанчик рассказал, как идут судебные процессы. В них задействованы несколько семей — Антиповы, Аристовы и Кретовы. Тарабанчик высказал мнение, что все в итоге закончится банкротством ЧЭМК. Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имел коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Суд удовлетворил исковое заявление, областной суд оставил решение в силе. Бывшие владельцы компании «Макфа» обжаловали решение во всех судах вплоть до Седьмого кассационного суда в Челябинске. Юревич и Белоусов основали «Макфу» в 1990-х годах. Ныне оба являются фигурантами уголовных дел и обвиняются в получении взяток. Использование обоими служебного положения, по мнению Генпрокуратуры РФ, стало основанием для подачи иска о национализации всех активов холдинга. Сейчас активы «Макфы» находятся в собственности Росимущества. Ими управляет Россельхозбанк. Компании располагаются в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, а также в Москве и Подмосковье. Адвокаты «Макфы» считают претензии Генпрокуратуры необоснованными, а решения судов незаконными. Чуть ранее, чем дело «Макфы» начался процесс национализации ЧЭМК. Суд также удовлетворил иск генпрокуратуры, а владельцы холдинга безуспешно пытаются обжаловать судебные решения. Местонахождение владельца ЧЭМК Юрия Антипова неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В сети появился выпуск шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!», посвященный национализации крупных предприятий. В числе прочих в шоу выступили адвокаты, а также бывшие менеджеры Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и «Макфы». «У нас есть презумпция невиновности. Только судебным решением можно доказать, виновен или не виновен, а потом что-то изымать. Вина не доказана и этот ужас сбылся. Уголовное судопроизводство сместилось в гражданское», — негодует Трунов. Бывший гендиректор завода «Смак», входящего в «Макфу» Владимир Фуфарев заявил, что узнал об иске Генпрокуратуры РФ 29 марта, от корреспондента одной из газет. А на следующий день пришли приставы и опечатали его имущество. Собчак особенно удивила сумма, на которую был наложен арест на активы «Макфа» в 100 трлн рублей, которая в три раза выше бюджета страны. Экономист Евгений Коган высказал предположение, что речь идет об ошибке приставов. Адвокат копании «Эталон», ранее контролировавшей ЧЭМК, Леонид Тарабанчик рассказал, как идут судебные процессы. В них задействованы несколько семей — Антиповы, Аристовы и Кретовы. Тарабанчик высказал мнение, что все в итоге закончится банкротством ЧЭМК. Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имел коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Суд удовлетворил исковое заявление, областной суд оставил решение в силе. Бывшие владельцы компании «Макфа» обжаловали решение во всех судах вплоть до Седьмого кассационного суда в Челябинске. Юревич и Белоусов основали «Макфу» в 1990-х годах. Ныне оба являются фигурантами уголовных дел и обвиняются в получении взяток. Использование обоими служебного положения, по мнению Генпрокуратуры РФ, стало основанием для подачи иска о национализации всех активов холдинга. Сейчас активы «Макфы» находятся в собственности Росимущества. Ими управляет Россельхозбанк. Компании располагаются в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, а также в Москве и Подмосковье. Адвокаты «Макфы» считают претензии Генпрокуратуры необоснованными, а решения судов незаконными. Чуть ранее, чем дело «Макфы» начался процесс национализации ЧЭМК. Суд также удовлетворил иск генпрокуратуры, а владельцы холдинга безуспешно пытаются обжаловать судебные решения. Местонахождение владельца ЧЭМК Юрия Антипова неизвестно.