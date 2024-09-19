Единороссы получили все командные посты в гордуме Челябинска

20 сентября 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Единороссы будут доминировать в гордуме Челябинска не только численно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Представители «Единой России» получили должности спикера, вице-спикеров и глав постоянных комиссий после выборов в гордуму Челябинска. Об этом сообщили 20 сентября источники URA.RU в партийных кругах. «Первыми были распределены посты председателя думы и двух его заместителей. Это, соответственно, Сергей Буяков, Кирилл Матвеев и Иван Горнов. Сейчас дошло дело до всех постоянных комиссий. Их возглавили также представители «Единой России», — рассказал инсайдер. По его словам, выглядит это так: Постоянная комиссия по бюджету, экономике и муниципальному имуществу — Иван Горнов;

Постоянная комиссия по городскому хозяйству и градостроительству — Олег Толмачев;

Постоянная комиссия по социальной политике — Антон Рыжий;

Постоянная комиссия по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству — Владимир Бодров;

Постоянная комиссия по безопасности жизнедеятельности населения и регламенту — Артем Барбашин. По итогам прошедших 7—8 сентября прямых выборов «Единая Россия» получила 31 из 37 мест в челябинской гордуме (23 места из 25 в одномандатных округах и восемь из 12 мандатов по партспискам). На втором месте «Справедливая Россия» — победителями в округах стали Александр Галкин и Анна Мадаминова. По одному «списочнику» провели в думу ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители «Единой России» получили должности спикера, вице-спикеров и глав постоянных комиссий после выборов в гордуму Челябинска. Об этом сообщили 20 сентября источники URA.RU в партийных кругах. «Первыми были распределены посты председателя думы и двух его заместителей. Это, соответственно, Сергей Буяков, Кирилл Матвеев и Иван Горнов. Сейчас дошло дело до всех постоянных комиссий. Их возглавили также представители «Единой России», — рассказал инсайдер. По его словам, выглядит это так: По итогам прошедших 7—8 сентября прямых выборов «Единая Россия» получила 31 из 37 мест в челябинской гордуме (23 места из 25 в одномандатных округах и восемь из 12 мандатов по партспискам). На втором месте «Справедливая Россия» — победителями в округах стали Александр Галкин и Анна Мадаминова. По одному «списочнику» провели в думу ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди».