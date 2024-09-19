19 сентября 2024

Единороссы получили все командные посты в гордуме Челябинска

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Единороссы будут доминировать в гордуме Челябинска не только численно Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Представители «Единой России» получили должности спикера, вице-спикеров и глав постоянных комиссий после выборов в гордуму Челябинска. Об этом сообщили 20 сентября источники URA.RU в партийных кругах.

«Первыми были распределены посты председателя думы и двух его заместителей. Это, соответственно, Сергей Буяков, Кирилл Матвеев и Иван Горнов. Сейчас дошло дело до всех постоянных комиссий. Их возглавили также представители «Единой России», — рассказал инсайдер. По его словам, выглядит это так:

  • Постоянная комиссия по бюджету, экономике и муниципальному имуществу — Иван Горнов;
  • Постоянная комиссия по городскому хозяйству и градостроительству — Олег Толмачев;
  • Постоянная комиссия по социальной политике — Антон Рыжий;
  • Постоянная комиссия по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству — Владимир Бодров;
  • Постоянная комиссия по безопасности жизнедеятельности населения и регламенту — Артем Барбашин.

По итогам прошедших 7—8 сентября прямых выборов «Единая Россия» получила 31 из 37 мест в челябинской гордуме (23 места из 25 в одномандатных округах и восемь из 12 мандатов по партспискам). На втором месте «Справедливая Россия» — победителями в округах стали Александр Галкин и Анна Мадаминова. По одному «списочнику» провели в думу ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди».

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Представители «Единой России» получили должности спикера, вице-спикеров и глав постоянных комиссий после выборов в гордуму Челябинска. Об этом сообщили 20 сентября источники URA.RU в партийных кругах. «Первыми были распределены посты председателя думы и двух его заместителей. Это, соответственно, Сергей Буяков, Кирилл Матвеев и Иван Горнов. Сейчас дошло дело до всех постоянных комиссий. Их возглавили также представители «Единой России», — рассказал инсайдер. По его словам, выглядит это так: По итогам прошедших 7—8 сентября прямых выборов «Единая Россия» получила 31 из 37 мест в челябинской гордуме (23 места из 25 в одномандатных округах и восемь из 12 мандатов по партспискам). На втором месте «Справедливая Россия» — победителями в округах стали Александр Галкин и Анна Мадаминова. По одному «списочнику» провели в думу ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди».
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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