В мэрии Кургана раскрыли, почему самая разбитая дорога осталась без ремонта

Жители улицы Ползунова в Кургане остались без ремонта дороги, поскольку подрядчик сильно занят на других объектах. Об этом сообщили представители мэрии в ответе на жалобу горожан. Жители улицы отмечали, что в условиях дождливой погоды им трудно передвигаться по «убитой» дороге не только пешком, но и на транспорте.
«В связи с катастрофической занятостью подрядчика на объектах нацпрограмм не удалось пока отремонтировать дорогу на улице Ползунова, хотя она включена в план профилирования в летне-осенний период. Ремонт начнется, когда освободится техника у подрядной организации», — говорится в ответе, опубликованном на сайте «Обратись».
В жалобе курганцы обращали внимание городских властей на то, что детям трудно добираться по бездорожью в школу и детсад. Они подчеркивали, что на соседних улицах дороги отремонтировали, а улица Ползунова находится в плачевном состоянии.
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