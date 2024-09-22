Курганцам рассказали, как избежать пищевого отравления. Инфографика

Курганцам советуют не хранить еду в холодильнике, чтобы избежать отравления

23 сентября 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Курганцам дали советы, как не допустить пищевое отравление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской инфекционной больнице рассказали о том, как избежать пищевого отравления. Гражданам рекомендуют придерживаться правильного питания, часто менять кухонные принадлежности и не хранить еду в холодильнике. Карточки с советами для граждан появились в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте» на фоне ЧП в Красноярском крае, где в семье погибли четверо детей из-за отравления едой. «Не заворачивайте еду в полотенца и не ставьте ее в холодильник — это способствует накоплению бактерий. Поддерживайте в холодильнике товарное соседство», — говорится в карточках, подготовленных Мипросвещения РФ и Народного фронта. Также рекомендовано регулярно мыть ножи и использовать разные разделочные доски для мясной, рыбной и овощной продукции. Необходимо чаще менять кухонные полотенца и губки для мытья посуды. Для профилактики пищевых отравлений нужно тщательно мыть руки перед едой и после посещения общественных мест. Не употреблять пищу с кисловатым привкусом и с истекшим сроком годности. По возможности, отказаться от покупки готовых блюд в магазинах. Также советуют добавлять в рацион питания детей белки, жиры и углеводы в нужном количестве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской инфекционной больнице рассказали о том, как избежать пищевого отравления. Гражданам рекомендуют придерживаться правильного питания, часто менять кухонные принадлежности и не хранить еду в холодильнике. Карточки с советами для граждан появились в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте» на фоне ЧП в Красноярском крае, где в семье погибли четверо детей из-за отравления едой. «Не заворачивайте еду в полотенца и не ставьте ее в холодильник — это способствует накоплению бактерий. Поддерживайте в холодильнике товарное соседство», — говорится в карточках, подготовленных Мипросвещения РФ и Народного фронта. Также рекомендовано регулярно мыть ножи и использовать разные разделочные доски для мясной, рыбной и овощной продукции. Необходимо чаще менять кухонные полотенца и губки для мытья посуды. Для профилактики пищевых отравлений нужно тщательно мыть руки перед едой и после посещения общественных мест. Не употреблять пищу с кисловатым привкусом и с истекшим сроком годности. По возможности, отказаться от покупки готовых блюд в магазинах. Также советуют добавлять в рацион питания детей белки, жиры и углеводы в нужном количестве.