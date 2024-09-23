В Тюмени иномарка сбила шестилетнего мальчика

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Ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода
Ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода Фото:

В Тюмени на улице Тульской Honda сбила шестилетнего мальчика. Он выбежал на дорогу, водитель вовремя не заметил пешехода. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Шестилетний мальчик сбит сегодня днем автомобилем Honda на улице Тульской, 2 в Тюмени. По предварительным данным, школьник выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода», — сообщили в пресс-службе.

Водитель пояснил, что не заметил ребенка из-за при припаркованной машины. В результате аварии у мальчика диагностировали травму ноги. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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В Тюмени на улице Тульской Honda сбила шестилетнего мальчика. Он выбежал на дорогу, водитель вовремя не заметил пешехода. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Шестилетний мальчик сбит сегодня днем автомобилем Honda на улице Тульской, 2 в Тюмени. По предварительным данным, школьник выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода», — сообщили в пресс-службе. Водитель пояснил, что не заметил ребенка из-за при припаркованной машины. В результате аварии у мальчика диагностировали травму ноги. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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