В Тюмени иномарка сбила шестилетнего мальчика

Ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода
В Тюмени на улице Тульской Honda сбила шестилетнего мальчика. Он выбежал на дорогу, водитель вовремя не заметил пешехода. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Шестилетний мальчик сбит сегодня днем автомобилем Honda на улице Тульской, 2 в Тюмени. По предварительным данным, школьник выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода», — сообщили в пресс-службе.
Водитель пояснил, что не заметил ребенка из-за при припаркованной машины. В результате аварии у мальчика диагностировали травму ноги. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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