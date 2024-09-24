В Тюменской области отремонтируют три дороги за 300 миллионов

Подрядчику предстоит привести в порядок 17 километров дорожного полотна
В Тюменской области потратят триста миллионов на ремонт трех дорог в Уватском районе. Соответствующая закупка размещена на портале ЕИС «Закупки».
«Заказчик — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — ремонт автомобильных дорог в Уватском районе. Начальная стоимость закупки — 331,5 млн рублей», — сообщает карточка торгов.
В приложенных документах прописано, что подрядчику предстоит привести в порядок подъезды к селу Тугалово и поселку Муген, а также участок трассы Уват — Демьянское. Общая протяженность трех объектов составляет 17,5 километров.
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