В Тюменской области отремонтируют три дороги за 300 миллионов

На ремонт трех дорог в Уватском районе Тюменской области выделено 300 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Подрядчику предстоит привести в порядок 17 километров дорожного полотна
Подрядчику предстоит привести в порядок 17 километров дорожного полотна Фото:

В Тюменской области потратят триста миллионов на ремонт трех дорог в Уватском районе. Соответствующая закупка размещена на портале ЕИС «Закупки».

«Заказчик — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — ремонт автомобильных дорог в Уватском районе. Начальная стоимость закупки — 331,5 млн рублей», — сообщает карточка торгов.

В приложенных документах прописано, что подрядчику предстоит привести в порядок подъезды к селу Тугалово и поселку Муген, а также участок трассы Уват — Демьянское. Общая протяженность трех объектов составляет 17,5 километров. 

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В Тюменской области потратят триста миллионов на ремонт трех дорог в Уватском районе. Соответствующая закупка размещена на портале ЕИС «Закупки». «Заказчик — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — ремонт автомобильных дорог в Уватском районе. Начальная стоимость закупки — 331,5 млн рублей», — сообщает карточка торгов. В приложенных документах прописано, что подрядчику предстоит привести в порядок подъезды к селу Тугалово и поселку Муген, а также участок трассы Уват — Демьянское. Общая протяженность трех объектов составляет 17,5 километров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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