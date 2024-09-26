Стала известна причина срыва концертов Shaman’a на Урале

Shaman отменил выступления в Нижнем Тагиле и Магнитогорске по личным причинам

26 сентября 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Несмотря на отмены, Shaman все же выступил в Екатеринбурге и намерен в Кургане и Тюмени Фото: Илья Московец © URA.RU Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) отменил два концерта на Урале — в Нижнем Тагиле (Свердловская область) и Магнитогорске (Челябинская область) — из-за личных обстоятельств. Об этом URA.RU рассказали два источника, близкие к оргкомитетам сорвавшихся событий. В Нижнем Тагиле Shaman должен был выступить со своей новой программой «Победа» 24 сентября, в Магнитогорске — 3 октября. 16 сентября URA.RU обратило внимание, что больше половины билетов в Тагиле не проданы. Такая же ситуация сложилась в Екатеринбурге. Об отмене концерта в Нижнем Тагиле было объявлено 19 сентября, а об отмене в Магнитогорске — 20-го. Это объяснили «техническими причинами». «В действительности же у Shaman’a возникли непредвиденные личные обстоятельства, пришлось быть в Москве», — уточнил собеседник в Нижнем Тагиле. Другой источник, погруженный в детали, заявил, что проблема в обоих городах была, действительно, не в плохих (на тот момент) продажах. При этом выступление артиста в Екатеринбурге состоялось. Shaman устроил яркое шоу в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО», во время которого вышел в толпу с флагом России, пародировал Григория Лепса и шутил с публикой. Как это было — в репортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) отменил два концерта на Урале — в Нижнем Тагиле (Свердловская область) и Магнитогорске (Челябинская область) — из-за личных обстоятельств. Об этом URA.RU рассказали два источника, близкие к оргкомитетам сорвавшихся событий. В Нижнем Тагиле Shaman должен был выступить со своей новой программой «Победа» 24 сентября, в Магнитогорске — 3 октября. 16 сентября URA.RU обратило внимание, что больше половины билетов в Тагиле не проданы. Такая же ситуация сложилась в Екатеринбурге. Об отмене концерта в Нижнем Тагиле было объявлено 19 сентября, а об отмене в Магнитогорске — 20-го. Это объяснили «техническими причинами». «В действительности же у Shaman’a возникли непредвиденные личные обстоятельства, пришлось быть в Москве», — уточнил собеседник в Нижнем Тагиле. Другой источник, погруженный в детали, заявил, что проблема в обоих городах была, действительно, не в плохих (на тот момент) продажах. При этом выступление артиста в Екатеринбурге состоялось. Shaman устроил яркое шоу в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО», во время которого вышел в толпу с флагом России, пародировал Григория Лепса и шутил с публикой. Как это было — в репортаже URA.RU.