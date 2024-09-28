Ушедшие с Олимпа: чем занимаются родственники челябинских губернаторов

Родственники четырех из пяти челябинских губернаторов владеют бизнесом

29 сентября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Будущий челябинский губернатор Михаил Юревич (справа) показывает действующему главе региона Петру Сумину свою «Макфу» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С момента распада Советского Союза Челябинской областью управляет уже пятый по счету губернатор. Далеко не каждый из них стремился сделать публичным достоянием сведения о своей семье и, тем более, о бизнесе, которым занимались их родственники. Информацию об этом собрало для читателей URA.RU. Вадим Соловьев Сам Вадим Соловьев не использовал головокружительные возможности «лихих 90-х» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Соловьев возглавил регион после развала СССР в 1991 году и управлял им до 1996 года. Проиграв выборы, он ушел из политики, став арбитражным управляющим. В том числе он руководил старейшим машиностроительным предприятием города — заводом имени Колющенко. Сейчас завод, переименованный в 2005 году в ЧСДМ («Челябинские дорожно-строительные машины»), входит в компанию ООО «ОМГ Строительно-дорожные машины». Первый постоветский лидер области скончался в 2019 году на 72-м году жизни. У экс-губернатора остановилось сердце, когда он ехал за рулем автомобиля. Его дочь Ирина занимается бизнесом. Она является учредителем (либо соучредителем) целого ряда фирм, занимающихся управлением недвижимостью и оказывающих услуги по продаже, приватизации, лизингу или аренде помещений. Скрин: СБИС Петр Сумин Петр Сумин правил Челябинской областью почти полтора десятка лет, но бизнес его родственников выглядит весьма скромным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Петр Сумин возглавил регион в 1996 году, с разгромным счетом победив на выборах назначенного президентом Борисом Ельциным и открыто поддерживаемого Москвой Вадима Соловьева. Его неожиданная для многих досрочная отставка последовала лишь летом 2010 года. После отставки Сумин, не мысливший себе жизни без работы, прожил недолго и умер в январе 2011 года. Значительная часть его жизни прошла под грифом «впервые». Именно благодаря ему на Южном Урале появились центр позитронной эмиссионной томографии, крытый ледовый конькобежный дворец «Уральская молния», ледовая арена «Трактор», конноспортивный клуб «Рифей», новое здание областного краеведческого музея и множество других объектов в городах и районах области. Сумин управлял областью как в нищие 1990-е, так и в «тучные» нулевые годы. Однако бизнес его родственников так и не поднялся выше среднего уровня. Сейчас его зять Виктор Алистратов и внук губернатора Данила Алистратов, променявший профессиональные занятия хоккеем в ХК «Трактор» на коммерцию, ей и занимаются. Специализируются на общественном питании, торговлей продуктами, гостиничном бизнесе и недвижимости. Самым известным заведением, принадлежавшим Виктору Алистратову, был один из первых премиальных челябинских ресторанов «Сова» напротив Публичной библиотеки. Там любили столоваться челябинские чиновники и прочие VIP, но в 2020 году в помещение въехала демократичная столовая «Вилка-Ложка». А высокопоставленные посетители облюбовали для встреч и разговоров другой алистратовский ресторан — «Моменто» у памятника Курчатову. Дочь же экс-губернатора, Наталья Алистратова, по-прежнему руководит конноспортивным комплексом «Рифей». Скрин: СБИС Михаил Юревич Новость по теме Сын челябинского экс-губернатора Юревича получил бизнес от деда. Скрин Родившийся в 1969 году в Челябинске Юревич окунулся в бизнес еще до окончания политехнического института — в 1992-м. Первую фирму создал, еще будучи студентом, а в 1993 году приватизировал крупнейший в Челябинске хлебокомбинат №1. В 1995 году он — уже совладелец Челябинской макаронной фабрики и Сосновского хлебокомбината. К концу 1996 года была сформирована ассоциация предприятий «Агропромышленное объединение «Макфа». В 1999 году Юревич избрался в Госдуму по Калининскому одномандатному округу. В 2005 году он победил на выборах мэра, а в 2010 году стал губернатором Челябинской области. В январе 2014 года он был отправлен в отставку с поста главы региона и вернулся в Госдуму, где оставался до 2016 года. Переизбраться уже не смог, так как партии отказали ему в поддержке, а собрать подписи как самовыдвиженцу не удалось. В 2017 году после возбуждения уголовного дела о взятках с медицинских и дорожных контрактов уехал в Лондон, где (уже заочно арестованный и объявленный в розыск) узнал о приватизации своей бизнес-империи. Жертвой этих процессов стали его родители Валерий и Надежда Юревичи, а также сын Александр. На них были записаны многочисленные активы холдинга «Макфа». Борис Дубровский Некогда преуспевающий бизнесмен Александр Дубровский (в центре) — ныне банкрот Фото: Илья Московец © URA.RU Дубровский был назначен и. о. губернатора Челябинской области 15 января 2014 года. В сентябре того же года избрался на должность главы региона. Ранее работал на Магнитогорском металлургическом комбинате, где с 1976 года до 2011 года прошел путь от ученика контролера первого разряда отдела технического контроля до гендиректора и председателя правления ОАО «ММК». В его трудовой биографии был лишь один двухлетний перерыв, не связанный с Магниткой, — с 2009-го по 2011 годы он работал первым заместителем гендиректора ОАО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“». После перехода на госслужбу Дубровский переписал бизнес на сына Александра и дочь Анну. Хотя скандалы, подобные офшорному или неожиданно «всплывшей» в Эмиратах фирмы «Эйбридж Инвест Холдинг Инк», преследовали его все это время. Кончилось все печально: расследованием УФАС, обвинением в картельном сговоре с крупными дорожными фирмами и досрочной отставкой в 2019 году, когда Дубровский вовсю готовился к переизбранию. Его попытки из-за границы оспорить обвинения в свой адрес в суде провалились, более того — когда-то самого богатого губернатора РФ признали банкротом. Купленная Дубровскими строительная компания «Монтажник», которую задействовали для строительства в Челябинске конгресс-холла к несостоявшимся саммитам ШОС и БРИКС, разорилась. Бюджету области дело стоило нескольких миллиардов ущерба, а отец и сын Дубровские стали банкротами. Сейчас официально занимается бизнесом только Анна Дубровская — дочь экс-чиновника. В ее активе значатся несколько управляющих компаний, расчетно-кассовый центр по приему платежей за ЖКХ в Магнитогорске и строительная фирма. Самым известным ее фиаско на поприще предпринимательства стало лишение поста председателя элитного ТСЖ «Пречистенка 13» в Москве. Перед этим бизнесвумен поддалась на «развод» мошенников, продала квартиру в этом ЖК и перевела «на безопасный счет» 168 млн рублей. Алексей Текслер Сейчас Миша Текслер уже постарше, но бизнесом все равно не занимается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сменивший Дубровского в марте 2019 года Текслер родился в 1973 году в Челябинске, но вместе с семьей перебрался в Норильск, где получил специальность инженера-экономиста в Норильском индустриальном институте. С 1990 по 2007 год занимал различные должности в АО «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина» и ОАО «ГМК «Норильский никель», в 2008—2009 годах был главой администрации Норильска. С 2011 года — управляющий директор красноярской бизнес-единицы ЗАО «Полюс». В 2013 году — замминистра, а с ноября 2014-го — первый замминистра энергетики РФ. На родину вернулся в качестве врио губернатора по решению президента, а спустя несколько месяцев одержал убедительную победу на выборах. В 2024 году не просто повторил успех, а набрал еще больше голосов при выросшей явке. О бизнесе его детей рассказать проще всего. Просто потому, что его нет — единственный сын Алексея и Ирины Текслеров Михаил в этом году пошел в шестой класс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С момента распада Советского Союза Челябинской областью управляет уже пятый по счету губернатор. Далеко не каждый из них стремился сделать публичным достоянием сведения о своей семье и, тем более, о бизнесе, которым занимались их родственники. Информацию об этом собрало для читателей URA.RU. Соловьев возглавил регион после развала СССР в 1991 году и управлял им до 1996 года. Проиграв выборы, он ушел из политики, став арбитражным управляющим. В том числе он руководил старейшим машиностроительным предприятием города — заводом имени Колющенко. Сейчас завод, переименованный в 2005 году в ЧСДМ («Челябинские дорожно-строительные машины»), входит в компанию ООО «ОМГ Строительно-дорожные машины». Первый постоветский лидер области скончался в 2019 году на 72-м году жизни. У экс-губернатора остановилось сердце, когда он ехал за рулем автомобиля. Его дочь Ирина занимается бизнесом. Она является учредителем (либо соучредителем) целого ряда фирм, занимающихся управлением недвижимостью и оказывающих услуги по продаже, приватизации, лизингу или аренде помещений. Петр Сумин возглавил регион в 1996 году, с разгромным счетом победив на выборах назначенного президентом Борисом Ельциным и открыто поддерживаемого Москвой Вадима Соловьева. Его неожиданная для многих досрочная отставка последовала лишь летом 2010 года. После отставки Сумин, не мысливший себе жизни без работы, прожил недолго и умер в январе 2011 года. Значительная часть его жизни прошла под грифом «впервые». Именно благодаря ему на Южном Урале появились центр позитронной эмиссионной томографии, крытый ледовый конькобежный дворец «Уральская молния», ледовая арена «Трактор», конноспортивный клуб «Рифей», новое здание областного краеведческого музея и множество других объектов в городах и районах области. Сумин управлял областью как в нищие 1990-е, так и в «тучные» нулевые годы. Однако бизнес его родственников так и не поднялся выше среднего уровня. Сейчас его зять Виктор Алистратов и внук губернатора Данила Алистратов, променявший профессиональные занятия хоккеем в ХК «Трактор» на коммерцию, ей и занимаются. Специализируются на общественном питании, торговлей продуктами, гостиничном бизнесе и недвижимости. Самым известным заведением, принадлежавшим Виктору Алистратову, был один из первых премиальных челябинских ресторанов «Сова» напротив Публичной библиотеки. Там любили столоваться челябинские чиновники и прочие VIP, но в 2020 году в помещение въехала демократичная столовая «Вилка-Ложка». А высокопоставленные посетители облюбовали для встреч и разговоров другой алистратовский ресторан — «Моменто» у памятника Курчатову. Дочь же экс-губернатора, Наталья Алистратова, по-прежнему руководит конноспортивным комплексом «Рифей». Родившийся в 1969 году в Челябинске Юревич окунулся в бизнес еще до окончания политехнического института — в 1992-м. Первую фирму создал, еще будучи студентом, а в 1993 году приватизировал крупнейший в Челябинске хлебокомбинат №1. В 1995 году он — уже совладелец Челябинской макаронной фабрики и Сосновского хлебокомбината. К концу 1996 года была сформирована ассоциация предприятий «Агропромышленное объединение «Макфа». В 1999 году Юревич избрался в Госдуму по Калининскому одномандатному округу. В 2005 году он победил на выборах мэра, а в 2010 году стал губернатором Челябинской области. В январе 2014 года он был отправлен в отставку с поста главы региона и вернулся в Госдуму, где оставался до 2016 года. Переизбраться уже не смог, так как партии отказали ему в поддержке, а собрать подписи как самовыдвиженцу не удалось. В 2017 году после возбуждения уголовного дела о взятках с медицинских и дорожных контрактов уехал в Лондон, где (уже заочно арестованный и объявленный в розыск) узнал о приватизации своей бизнес-империи. Жертвой этих процессов стали его родители Валерий и Надежда Юревичи, а также сын Александр. На них были записаны многочисленные активы холдинга «Макфа». Дубровский был назначен и. о. губернатора Челябинской области 15 января 2014 года. В сентябре того же года избрался на должность главы региона. Ранее работал на Магнитогорском металлургическом комбинате, где с 1976 года до 2011 года прошел путь от ученика контролера первого разряда отдела технического контроля до гендиректора и председателя правления ОАО «ММК». В его трудовой биографии был лишь один двухлетний перерыв, не связанный с Магниткой, — с 2009-го по 2011 годы он работал первым заместителем гендиректора ОАО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“». После перехода на госслужбу Дубровский переписал бизнес на сына Александра и дочь Анну. Хотя скандалы, подобные офшорному или неожиданно «всплывшей» в Эмиратах фирмы «Эйбридж Инвест Холдинг Инк», преследовали его все это время. Кончилось все печально: расследованием УФАС, обвинением в картельном сговоре с крупными дорожными фирмами и досрочной отставкой в 2019 году, когда Дубровский вовсю готовился к переизбранию. Его попытки из-за границы оспорить обвинения в свой адрес в суде провалились, более того — когда-то самого богатого губернатора РФ признали банкротом. Купленная Дубровскими строительная компания «Монтажник», которую задействовали для строительства в Челябинске конгресс-холла к несостоявшимся саммитам ШОС и БРИКС, разорилась. Бюджету области дело стоило нескольких миллиардов ущерба, а отец и сын Дубровские стали банкротами. Сейчас официально занимается бизнесом только Анна Дубровская — дочь экс-чиновника. В ее активе значатся несколько управляющих компаний, расчетно-кассовый центр по приему платежей за ЖКХ в Магнитогорске и строительная фирма. Самым известным ее фиаско на поприще предпринимательства стало лишение поста председателя элитного ТСЖ «Пречистенка 13» в Москве. Перед этим бизнесвумен поддалась на «развод» мошенников, продала квартиру в этом ЖК и перевела «на безопасный счет» 168 млн рублей. Сменивший Дубровского в марте 2019 года Текслер родился в 1973 году в Челябинске, но вместе с семьей перебрался в Норильск, где получил специальность инженера-экономиста в Норильском индустриальном институте. С 1990 по 2007 год занимал различные должности в АО «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина» и ОАО «ГМК «Норильский никель», в 2008—2009 годах был главой администрации Норильска. С 2011 года — управляющий директор красноярской бизнес-единицы ЗАО «Полюс». В 2013 году — замминистра, а с ноября 2014-го — первый замминистра энергетики РФ. На родину вернулся в качестве врио губернатора по решению президента, а спустя несколько месяцев одержал убедительную победу на выборах. В 2024 году не просто повторил успех, а набрал еще больше голосов при выросшей явке. О бизнесе его детей рассказать проще всего. Просто потому, что его нет — единственный сын Алексея и Ирины Текслеров Михаил в этом году пошел в шестой класс.