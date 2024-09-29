Этнические группировки готовы к захвату Тюмени

В Тюменской области готовятся к росту этнической преступности

30 сентября 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

Тюмень рискует столкнуться с небывалым всплеском этнической преступности Фото: ССО/Sergggio/Pixabay Ликвидация крупнейшей ОПГ Тюмени, которую возглавлял «смотрящий» за городом Сергей Патрушев, рискует обернуться разгулом этнической преступности уже в ближайшее время. Такое мнение URA.RU озвучил источник, близкий к криминальным кругам Тюменской области. По его словам, представители некоторых группировок, которые, преимущественно, состоят из выходцев стран СНГ, с воодушевлением встретили новость о том, что Патрушев получил 17 лет колонии строгого режима. Соответствующий вердикт Тюменский областной суд вынес криминальному авторитету 6 сентября 2024 года. «Если говорить простым языком, то ОПГ Патрушева несколько сковывала свободу действий этнических группировок. Как ни крути, банда „смотрящего“ — дома, а приезжие — в гостях. И поэтому им нужно считаться с хозяевами этой земли. Сейчас Патрушева и его подельников в городе нет. Поэтому у этногрупп появился некий простор для маневров. К чему это приведет в конечном итоге — пока неизвестно. Но вовсю ходят разговоры, о том что назревает что-то нехорошее», — отметил собеседник URA.RU. В начале сентября Сергея Патрушева приговорили к 17 годам колонии строгого режима Фото: Денис Моргунов © URA.RU Самый скрытный бандит Тюменской области Сергей Патрушев, известный в криминальном мире как «Патрушонок», считается одним из самых скрытных представителей криминального мира Тюменской области. При этом, хорошо известно, что он близко знаком с таким местным авторитетом, как Юрий Тишенков (Ганс). Также лицо Патрушева часто мелькало на совместных фотографиях с «ворами в законе» со всей России. По неофициальным данным, в 2010 году он стал «смотрящим» за Тюменью. Этим статусом его наделил известный «вор в законе» Владимир Зятьков (Зятек). Последний погиб при крушении катера в Ханты — Мансийском автономном округе. Это произошло в сентябре 2020 года. Спустя пару месяцев после этого в Тюмени был задержан Патрушев. Суды над членами банды Патрушева продолжаются Фото: Анна Майорова © URA.RU Конец банды Патрушева По неофициальным данным, на «смотрящего» за Тюменью силовикам пожаловались проститутки. Они заявили, что члены банды Патрушева настойчиво предлагают девушкам «крышу»: то есть, хотя, чтобы те платили бандитам за право работать на территории города. «Скорее всего, это был формальный повод для задержания Патрушева и его команды. Поскольку на счету банды „смотрящего“ и его команды были и другие, куда более серьезные преступления. Силовики их, естественно, вели. И как только члены ОПГ попали в руки правоохранителей — „патрушевские“ начали давать показания», — рассказал URA.RU источник, близкий к правоохранительным структурам По словам собеседника агентства, уже в то время этнические группировки Тюменской области заметно оживились. «Коллеги» Патрушева быстро осознали, что просто так силовики банду «смотрящего» не отпустят. И в чем-то оказались правы. 31 января 2023 года в Тюмени состоялся суд над «правой рукой» криминального авторитета Александром Косаревым. Приговор оказался суровым: 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. «Тогда же должен был быть вынесен приговор Патрушеву. Но из-за серьезных проблем со здоровьем он избежал суда и был помещен под домашний арест. Многие тогда предположили, что „Патрушонок“ вообще избежит наказания. Однако 6 сентября 2024 года лидер ОПГ был приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Остальные члены группировки либо также получили сроки, либо ждут суда. То есть, самую большую банду Тюмени не просто обезглавили. Ее, фактически, уничтожили», — добавил другой источник URA.RU, имеющий отношение к криминальным кругам. Ликвидация банды Патрушева может стать триггером нового передела сфер криминального влияния в Тюмени Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Что теперь? По данным источников URA.RU, отношения между любыми преступными группами чем-то похожи на большую политику: между ними проводятся переговоры, делятся сферы влияния и т. д. И когда одна из ОПГ фактически исчезает с карты Тюмени, то ее место неминуемо займут другие. По мнению инсайдеров агентства, в данном случае, на это рассчитывают этнические группировки: они хорошо организованы, у них есть бизнес и деньги. «Понятно, что после ареста Патрушева „смотреть“ за Тюменью поставили кого-то другого. Но, во-первых, этот кто-то с первых дней находится под пристальным вниманием силовиков, во-вторых, ему и его подельникам будут всячески мешать этнические ОПГ. Последние успели серьезно окрепнуть: у них есть деньги, подконтрольный бизнес. Чаще всего это какие-то предприятия общепита. Но самое главное, у них есть желание забирать и зарабатывать. В общем, все силы и возможности для того, чтобы начать большой передел сфер криминального влияния в Тюмени, этногруппы имеют», — добавил собеседник агентства. Превентивный удар Однако война между преступными группировками Тюмени: и этническими, и «классическими», может закончиться, не успев начаться. Ведь, в отличие от «святых 90-х», в наше время окрепнуть успели не только этнические банды, но и силовые структуры. Источник, близкий к правоохранительной системе, утверждает, что тюменские силовики держат ситуацию с организованной преступность под контролем. И ликвидация банды Патрушева — прямое тому доказательство. «Профдеформация есть не только в обычных профессиях. Бандиты, которым многое сходит с рук, со временем начинают верить в собственную безнаказанность. Собственно, отчасти банда Патрушева на этом и погорела. Что касается передела сфер влияния между группировками, то ему, вероятно, просто не дадут состояться. Силовики проведут какую-нибудь операцию, поймают потенциальных участников криминальных войн и отправят их туда, где сейчас находятся люди Патрушева. А терять 10 — 17 лет своей жизни в лагерях, уж поверьте мне, никто не хочет. Отдельно отмечу, что 90-е прошли. И в нашей стране это время, к счастью, вряд ли повторится», — добавил инсайдер URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ликвидация крупнейшей ОПГ Тюмени, которую возглавлял «смотрящий» за городом Сергей Патрушев, рискует обернуться разгулом этнической преступности уже в ближайшее время. Такое мнение URA.RU озвучил источник, близкий к криминальным кругам Тюменской области. По его словам, представители некоторых группировок, которые, преимущественно, состоят из выходцев стран СНГ, с воодушевлением встретили новость о том, что Патрушев получил 17 лет колонии строгого режима. Соответствующий вердикт Тюменский областной суд вынес криминальному авторитету 6 сентября 2024 года. «Если говорить простым языком, то ОПГ Патрушева несколько сковывала свободу действий этнических группировок. Как ни крути, банда „смотрящего“ — дома, а приезжие — в гостях. И поэтому им нужно считаться с хозяевами этой земли. Сейчас Патрушева и его подельников в городе нет. Поэтому у этногрупп появился некий простор для маневров. К чему это приведет в конечном итоге — пока неизвестно. Но вовсю ходят разговоры, о том что назревает что-то нехорошее», — отметил собеседник URA.RU. Самый скрытный бандит Тюменской области Сергей Патрушев, известный в криминальном мире как «Патрушонок», считается одним из самых скрытных представителей криминального мира Тюменской области. При этом, хорошо известно, что он близко знаком с таким местным авторитетом, как Юрий Тишенков (Ганс). Также лицо Патрушева часто мелькало на совместных фотографиях с «ворами в законе» со всей России. По неофициальным данным, в 2010 году он стал «смотрящим» за Тюменью. Этим статусом его наделил известный «вор в законе» Владимир Зятьков (Зятек). Последний погиб при крушении катера в Ханты — Мансийском автономном округе. Это произошло в сентябре 2020 года. Спустя пару месяцев после этого в Тюмени был задержан Патрушев. Конец банды Патрушева По неофициальным данным, на «смотрящего» за Тюменью силовикам пожаловались проститутки. Они заявили, что члены банды Патрушева настойчиво предлагают девушкам «крышу»: то есть, хотя, чтобы те платили бандитам за право работать на территории города. «Скорее всего, это был формальный повод для задержания Патрушева и его команды. Поскольку на счету банды „смотрящего“ и его команды были и другие, куда более серьезные преступления. Силовики их, естественно, вели. И как только члены ОПГ попали в руки правоохранителей — „патрушевские“ начали давать показания», — рассказал URA.RU источник, близкий к правоохранительным структурам По словам собеседника агентства, уже в то время этнические группировки Тюменской области заметно оживились. «Коллеги» Патрушева быстро осознали, что просто так силовики банду «смотрящего» не отпустят. И в чем-то оказались правы. 31 января 2023 года в Тюмени состоялся суд над «правой рукой» криминального авторитета Александром Косаревым. Приговор оказался суровым: 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. «Тогда же должен был быть вынесен приговор Патрушеву. Но из-за серьезных проблем со здоровьем он избежал суда и был помещен под домашний арест. Многие тогда предположили, что „Патрушонок“ вообще избежит наказания. Однако 6 сентября 2024 года лидер ОПГ был приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Остальные члены группировки либо также получили сроки, либо ждут суда. То есть, самую большую банду Тюмени не просто обезглавили. Ее, фактически, уничтожили», — добавил другой источник URA.RU, имеющий отношение к криминальным кругам. Что теперь? По данным источников URA.RU, отношения между любыми преступными группами чем-то похожи на большую политику: между ними проводятся переговоры, делятся сферы влияния и т. д. И когда одна из ОПГ фактически исчезает с карты Тюмени, то ее место неминуемо займут другие. По мнению инсайдеров агентства, в данном случае, на это рассчитывают этнические группировки: они хорошо организованы, у них есть бизнес и деньги. «Понятно, что после ареста Патрушева „смотреть“ за Тюменью поставили кого-то другого. Но, во-первых, этот кто-то с первых дней находится под пристальным вниманием силовиков, во-вторых, ему и его подельникам будут всячески мешать этнические ОПГ. Последние успели серьезно окрепнуть: у них есть деньги, подконтрольный бизнес. Чаще всего это какие-то предприятия общепита. Но самое главное, у них есть желание забирать и зарабатывать. В общем, все силы и возможности для того, чтобы начать большой передел сфер криминального влияния в Тюмени, этногруппы имеют», — добавил собеседник агентства. Превентивный удар Однако война между преступными группировками Тюмени: и этническими, и «классическими», может закончиться, не успев начаться. Ведь, в отличие от «святых 90-х», в наше время окрепнуть успели не только этнические банды, но и силовые структуры. Источник, близкий к правоохранительной системе, утверждает, что тюменские силовики держат ситуацию с организованной преступность под контролем. И ликвидация банды Патрушева — прямое тому доказательство.