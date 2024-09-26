Перестановка в СУ СК, стрит-арт и взятки: главные события Кургана за 26 сентября

В Курганской области произошло смертельное ДТП, временно выбрали нового руководителя регионального управления Следственного комитета, а кто-то избежал наказания с помощью взятки. О том, как главные события произошли в регионе за сутки, URA.RU расскажет в дайджесте.
Трагедия на дороге в Кетовском округе
В результате серьезного ДТП в Кетовском округе Курганской области погибли два пенсионера. Автомобиль ВАЗ 21102 под управлением водителя 1957 года рождения вылетел с дороги и врезался в деревья, водитель и 71-летний пассажир скончались на месте происшествия.
Изменения в руководстве СУ СК по Курганской области
Александр Миненков, начальник Первого отдела по расследованию особо важных дел, временно возглавил СУ СК по Курганской области на время отпуска действующего руководителя Богдана Францишко. Ведомство рассматривает кандидатуру Миненкова на пост заместителя руководителя.
Встреча губернатора Курганской области с председателем Совета Федерации
Губернатор Вадим Шумков провел встречу с Валентиной Матвиенко, председателем Совета Федерации. В рамках визита в Москву обсуждались вопросы улучшения жизни жителей области и развития региона.
Фестиваль стрит-арта в Кургане
В Кургане проходит фестиваль стрит-арта, где художники преображают городскую среду. В этом году организаторы фестиваля масштабировали проект, начав работу над росписью десятиэтажного здания.
Прекращение уголовного дела о взятке
В Кургане было прекращено уголовное дело в отношении старшей медицинской сестры областного наркодиспансера, обвиняемой в даче взятки своему руководителю. После признания и сотрудничества со следствием женщина была освобождена от уголовной ответственности.
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