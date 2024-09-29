В ХМАО назрел новый коррупционный скандал, а Комарова заняла новое место в Совфеде: главное за неделю

В ХМАО вспыхнул новый коррупционный скандал. Он начался из-за проверки реализации мегапроекта по созданию особой экономической зоны в Нягани. В деле, вероятно, замешаны руководитель государственной компании властей ХМАО и несколько вице-губернаторов. А вот экс-глава Югры Наталья Комарова пошла вверх по карьерной лестнице. Она приступила к работе сенатора Совета Федерации только 25 сентября, однако уже успела получить новую должность. URA.RU собрало главные новости региона за неделю с 23 по 29 сентября.
Новый коррупционный скандал ХМАО
В ХМАО разгорается коррупционный скандал, который грозит ударить сразу по двум вице-губернаторам — Сергею Черняеву и Сергею Афанасьеву. Он связан с директором правительственной структуры «Промышленные парки Югры», создающей инфраструктуру для особой экономической зоны в Нягани, Александром Ермолиным.
По информации URA.RU Ермолин задержан силовиками по подозрению в превышении полномочий. По версии следствия, руководитель госкомпании вместе с начальником отдела передал подрядчику стройматериалы, которые остались после демонтажа производственного здания. А затем произвел приемку работ, выполненных с нарушением условий договора.
Также Ермолин является руководителем компании «Полярный кварц». К ней у силовиков могут возникнуть вопросы по поводу деятельности в Березовском районе, откуда по условиям соглашения Югра должна была экспортировать в Китай до 200 тысяч тонн кварцевой крупки в год.
Источники агентства в силовых структурах говорят о том, что в деле могут всплыть новые эпизоды, а история со стройматериалами была только поводом для проверки реализации мегапроекта по созданию особой экономической зоны в Нягани. Расследование ведут ФСБ и Следственный комитет, силовики работают и в Ханты-Мансийске, и в Нягани. Мегапроект курируют и Афанасьев (как глава депэкономики), так и Черняев (в его ведении департаменты промышленности и недропользования).
Комарова заняла новую должность в Совфеде
Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова приступила к исполнению обязанностей в качестве сенатора Совета Федерации 25 сентября. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко вручила ей нагрудный знак. Указывается, что срок полномочий Комаровой заканчивается в сентябре 2029 года.
На следующий же день после этого Комарова сообщила, что она была назначена первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по социальной политике. Голосование верхней палаты парламента прошло в первый день ее работы в СФ — 25 сентября.
Кухарук согласовал нового мэра Нефтеюганска
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук согласовал замглавы Макеевки Юрия Чекунова на пост мэра Нефтеюганска. По информации URA.RU, у главы региона с кандидатом была личная встреча.
Четвертая попытка избрать мэра Нефтеюганска привлекла 11 кандидатов. Среди них была и врио главы города Наталья Халезова, и сургутский бизнесмен Евгений Городилов.
Последний сейчас написал жалобу в прокуратуру на несоблюдение требований к документам, которые нужно предъявить конкурсной комиссии. Он рассказал, что принес оригиналы справок об отсутствии судимости, о непривлечении к административной ответственности и о доходах. В списке требуемых документов, размещенном на сайте администрации города, требования предоставить оригиналы нет.
В Нижневартовске наказали ответственного за срыв питания в школах
Прокурор Нижневартовска Александр Еременко добился наказания для ответственного за срыв школьных обедов чиновника. Им стал исполняющий обязанности директора департамента образования Юрий Шитиков, заявивший об этом на заседании городской думы.
Также выяснилось, что из рациона школьников будут исключены замороженные полуфабрикаты. До 25 сентября планировалось открыть продуктовый распределительный центр и наладить логистику, до 26 сентября — приобрести необходимый инвентарь. Всего к ответственности привлечено 110 ответственных лиц.
Прокуратура и Роспотребнадзор ежедневно отбирают пробы в школьных столовых. Никто эту проблему с контроля не снимает.
Вице-мэр Сургута покинет пост
Вице-мэр Сургута по социальным вопросам Анна Томазова покидает пост. Она уже написала заявление на отпуск с последующим увольнением.
Томазова работала в администрации с 2000 года, вице-мэром стала в 2019 году, а до этого назначения была главой депобразования. Ее кресло прочат бывшему заму директора окружного департамента культуры Владимиру Фризену. Летом 2024 года он получил работу в мэрии, став советником главы Сургута Максима Слепова.
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