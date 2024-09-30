В ЖК на севере Москвы произошел пожар, один человек погиб: что известно о происшествии

В Москве потушили пожар в жилом доме на Ильменском проезде

30 сентября 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Пожар в Москве охватил квартиры с пятого по восьмой этаж, уточнили в МЧС (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве в жилом комплексе «Селигер Сити» произошел пожар. На Ильменском проезде загорелись квартиры с пятого по восьмой этаж. Предварительной причиной называют взрыв газового баллона. Сообщается об одном погибшем. URA.RU информирует, что известно о происшествии в настоящий момент. Очевидцы говорят о нескольких взрывах Первые сообщения о пожаре в жилом комплексе «Селигер Сити» начали появляться после 03:00 (по Москве). По информации от различных источников, возгорание произошло из-за взрывов газовых баллонов, которые находились в одной из квартир. Там проводился ремонт. По итогу огонь распространился на несколько этажей, уточнили в пресс-службе МЧС РФ. Очевидцы рассказали Mash, что в первые минуты с начала происшествия слышали до восьми взрывов. Пожар распространился на несколько этажей telegram-канал РИА Новости Фото: Люди прыгали из окон Как рассказали в МЧС, в результате действий экстренных служб удалось спасти семерых человек, включая ребенка. Однако вскоре в одной из квартир был обнаружен труп человека. В интернете также начали появляться кадры, на которых видно, как люди пытались спастись от пожара самостоятельно. Один из жильцов выпрыгнул в окно с, предварительно, четвертого этажа, его поймали с помощью одеяла, которое растянули люди. Соответствующие кадры публиковало URA.RU. Пожар успешно потушили Спустя чуть более часа с момента возникновения пожара, он был полностью потушен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Сообщения об этом появились в 04:19 по мск. В тушении были задействовали 27 единиц техники и 88 человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания. Начата проверка Тимирязевская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту пожара в жилом комплексе «Селигер сити» в Москве и гибели человека. Прокурор Алексей Дудкин координирует работу правоохранителей и экстренных служб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве в жилом комплексе «Селигер Сити» произошел пожар. На Ильменском проезде загорелись квартиры с пятого по восьмой этаж. Предварительной причиной называют взрыв газового баллона. Сообщается об одном погибшем. URA.RU информирует, что известно о происшествии в настоящий момент. Первые сообщения о пожаре в жилом комплексе «Селигер Сити» начали появляться после 03:00 (по Москве). По информации от различных источников, возгорание произошло из-за взрывов газовых баллонов, которые находились в одной из квартир. Там проводился ремонт. По итогу огонь распространился на несколько этажей, уточнили в пресс-службе МЧС РФ. Очевидцы рассказали Mash, что в первые минуты с начала происшествия слышали до восьми взрывов. Как рассказали в МЧС, в результате действий экстренных служб удалось спасти семерых человек, включая ребенка. Однако вскоре в одной из квартир был обнаружен труп человека. В интернете также начали появляться кадры, на которых видно, как люди пытались спастись от пожара самостоятельно. Один из жильцов выпрыгнул в окно с, предварительно, четвертого этажа, его поймали с помощью одеяла, которое растянули люди. Соответствующие кадры публиковало URA.RU. Спустя чуть более часа с момента возникновения пожара, он был полностью потушен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Сообщения об этом появились в 04:19 по мск. В тушении были задействовали 27 единиц техники и 88 человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания. Тимирязевская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту пожара в жилом комплексе «Селигер сити» в Москве и гибели человека. Прокурор Алексей Дудкин координирует работу правоохранителей и экстренных служб.