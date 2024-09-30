В Тюмени появилось элитное агентство знакомств

В Тюмени появилось агентство знакомств, где могут подобрать пару для бизнесменов, чиновников и других состоятельных людей. Об этом URA.RU рассказали руководители организации.
«В наш клуб знакомств обращаются уже состоявшиеся люди. Большинство из них проводят много времени на работе и у них нет возможности найти подходящую пару. Среди участников — предприниматели, чиновники, медийные личности», — рассказали организаторы. Участие в клубе платное.
В рамках членства в клубе участники посещают различные мероприятия. На всех кандидатов заводятся анкеты с фото. А профессиональные свахи помогают подобрать идеальных партнеров. Как правило, добавляют в агентстве, поиск пары занимает от трех — четырех месяцев.
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