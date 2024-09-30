Президент Путин наградил тюменского чиновника

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За заслуги перед отечеством» второй степени председателя комитета тюменской облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимира Ковина. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
«Указ „О награждении государственными наградами РФ“. За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ второй степени Ковина Владимира», — указано в документе.
Также благодарность президента объявили арматурщику филиала АО «Мостострой-11» фирмы «Мостотряд-36» Нине Глухаревой и заместителю главного инженера СУЭНКО Сергею Потапову. Глава государства отметил их трудовые успехи.
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