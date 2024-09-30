Президент Путин наградил тюменского чиновника

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Медаль получил Владимир Ковин
Медаль получил Владимир Ковин Фото:

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За заслуги перед отечеством» второй степени председателя комитета тюменской облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимира Ковина. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

«Указ „О награждении государственными наградами РФ“. За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ второй степени Ковина Владимира», — указано в документе.

Также благодарность президента объявили арматурщику филиала АО «Мостострой-11» фирмы «Мостотряд-36» Нине Глухаревой и заместителю главного инженера СУЭНКО Сергею Потапову. Глава государства отметил их трудовые успехи.

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Президент России Владимир Путин наградил медалью «За заслуги перед отечеством» второй степени председателя комитета тюменской облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимира Ковина. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации. «Указ „О награждении государственными наградами РФ“. За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ второй степени Ковина Владимира», — указано в документе. Также благодарность президента объявили арматурщику филиала АО «Мостострой-11» фирмы «Мостотряд-36» Нине Глухаревой и заместителю главного инженера СУЭНКО Сергею Потапову. Глава государства отметил их трудовые успехи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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