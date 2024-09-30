30 сентября 2024

Появились кадры, как москвич затаскивает баллоны в квартиру перед взрывами в ЖК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автосервис. СТО. Мегион, газ, пропан, газовый баллон
Мужчина занес в квартиру не менее четрых газовых баллонов (архивное фото) Фото:

Появились видеокадры с камеры наблюдения, на которых показано, как в квартиру собственника взорвавшихся апартаментов в ЖК «Селигер Сити» Романа К. заносят газовые баллоны. Кадры размещены в telegram-канале телеканала РЕН ТВ.

«Появились кадры, как во вторую квартиру собственника взорвавшихся апартаментов в ЖК „Селигер Сити“ Романа К. заносят газовые баллоны. Впоследствии они, как предполагается, сдетонируют во время пожара в жилом комплексе на севере Москвы», — говорится в сообщении в telegram-канале. На кадрах видно как мужчина, предположительно, рабочий, заносит в квартиру четыре газовых баллона.

Пожар в жилом комплексе бизнес-класса «Селигер Сити» в Москве произошел 30 сентября ночью. Огонь охватил квартиры с 5 по 8 этаж по адресу Ильменский проезд, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России. По информации от различных источников, причиной пожара стали взрывы газовых баллонов в одной из квартир. По сообщению telegram-канал Mash, при пожаре погиб хозяин квартиры, где началось возгорание, Роман К.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Появились видеокадры с камеры наблюдения, на которых показано, как в квартиру собственника взорвавшихся апартаментов в ЖК «Селигер Сити» Романа К. заносят газовые баллоны. Кадры размещены в telegram-канале телеканала РЕН ТВ. «Появились кадры, как во вторую квартиру собственника взорвавшихся апартаментов в ЖК „Селигер Сити“ Романа К. заносят газовые баллоны. Впоследствии они, как предполагается, сдетонируют во время пожара в жилом комплексе на севере Москвы», — говорится в сообщении в telegram-канале. На кадрах видно как мужчина, предположительно, рабочий, заносит в квартиру четыре газовых баллона. Пожар в жилом комплексе бизнес-класса «Селигер Сити» в Москве произошел 30 сентября ночью. Огонь охватил квартиры с 5 по 8 этаж по адресу Ильменский проезд, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России. По информации от различных источников, причиной пожара стали взрывы газовых баллонов в одной из квартир. По сообщению telegram-канал Mash, при пожаре погиб хозяин квартиры, где началось возгорание, Роман К.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...