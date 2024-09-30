Появились кадры, как москвич затаскивает баллоны в квартиру перед взрывами в ЖК

30 сентября 2024 в 23:34 Размер текста - 17 +

Мужчина занес в квартиру не менее четрых газовых баллонов (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU Появились видеокадры с камеры наблюдения, на которых показано, как в квартиру собственника взорвавшихся апартаментов в ЖК «Селигер Сити» Романа К. заносят газовые баллоны. Кадры размещены в telegram-канале телеканала РЕН ТВ. «Появились кадры, как во вторую квартиру собственника взорвавшихся апартаментов в ЖК „Селигер Сити“ Романа К. заносят газовые баллоны. Впоследствии они, как предполагается, сдетонируют во время пожара в жилом комплексе на севере Москвы», — говорится в сообщении в telegram-канале. На кадрах видно как мужчина, предположительно, рабочий, заносит в квартиру четыре газовых баллона. Пожар в жилом комплексе бизнес-класса «Селигер Сити» в Москве произошел 30 сентября ночью. Огонь охватил квартиры с 5 по 8 этаж по адресу Ильменский проезд, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России. По информации от различных источников, причиной пожара стали взрывы газовых баллонов в одной из квартир. По сообщению telegram-канал Mash, при пожаре погиб хозяин квартиры, где началось возгорание, Роман К. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появились видеокадры с камеры наблюдения, на которых показано, как в квартиру собственника взорвавшихся апартаментов в ЖК «Селигер Сити» Романа К. заносят газовые баллоны. Кадры размещены в telegram-канале телеканала РЕН ТВ. «Появились кадры, как во вторую квартиру собственника взорвавшихся апартаментов в ЖК „Селигер Сити“ Романа К. заносят газовые баллоны. Впоследствии они, как предполагается, сдетонируют во время пожара в жилом комплексе на севере Москвы», — говорится в сообщении в telegram-канале. На кадрах видно как мужчина, предположительно, рабочий, заносит в квартиру четыре газовых баллона. Пожар в жилом комплексе бизнес-класса «Селигер Сити» в Москве произошел 30 сентября ночью. Огонь охватил квартиры с 5 по 8 этаж по адресу Ильменский проезд, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России. По информации от различных источников, причиной пожара стали взрывы газовых баллонов в одной из квартир. По сообщению telegram-канал Mash, при пожаре погиб хозяин квартиры, где началось возгорание, Роман К.