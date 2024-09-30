Mash: в ЖК «Селигер сити» погиб хозяин квартиры, в которой начался пожар

30 сентября 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

По факту гибели хозяина квартиры в ЖК «Селигер сити» возбуждено уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В московском жилом комплексе «Селигер сити» при пожаре погиб хозяин квартиры, где началось возгорание, Роман К. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «В ЖК „Селигер сити“ погиб хозяин квартиры, где начался пожар», — передает telegram-канал. Роман занимался охранной деятельностью с 2016 года. Его фирма пыталась получать государственные заказы на охрану муниципальных зданий в Москве, однако не имела успеха в выигрыше тендеров. В 2023 году бизнес понес убытки. Кроме охранного бизнеса, Роман пробовал себя в различных сферах, включая продажу станков, консалтинг, строительство и оптовую торговлю. Он также был учредителем нескольких частных охранных фирм, которые впоследствии прекратили свою деятельность. По факту возгорания и гибели человека возбуждено уголовное дело. На данный момент назначено несколько экспертиз. Причиной пожара в ЖК является взрыв газовых баллонов в одной из квартир. Также очевидцы слышали несколько взрывов, которые предшествовали возгоранию, передает MK.RU. В результате произошедшего пострадал четырехлетний ребенок. Мальчика уже отпустили из больницы домой, его жизни ничего не угрожает, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В московском жилом комплексе «Селигер сити» при пожаре погиб хозяин квартиры, где началось возгорание, Роман К. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «В ЖК „Селигер сити“ погиб хозяин квартиры, где начался пожар», — передает telegram-канал. Роман занимался охранной деятельностью с 2016 года. Его фирма пыталась получать государственные заказы на охрану муниципальных зданий в Москве, однако не имела успеха в выигрыше тендеров. В 2023 году бизнес понес убытки. Кроме охранного бизнеса, Роман пробовал себя в различных сферах, включая продажу станков, консалтинг, строительство и оптовую торговлю. Он также был учредителем нескольких частных охранных фирм, которые впоследствии прекратили свою деятельность. По факту возгорания и гибели человека возбуждено уголовное дело. На данный момент назначено несколько экспертиз. Причиной пожара в ЖК является взрыв газовых баллонов в одной из квартир. Также очевидцы слышали несколько взрывов, которые предшествовали возгоранию, передает MK.RU. В результате произошедшего пострадал четырехлетний ребенок. Мальчика уже отпустили из больницы домой, его жизни ничего не угрожает, передает «Царьград».