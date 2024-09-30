30 сентября 2024

На входе в автовокзал в Тюмени скопилась очередь из десятков людей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы столпились на входе в автовокзал
Тюменцы столпились на входе в автовокзал Фото:

На входе в тюменский автовокзал образовалась очередь из нескольких десятков людей. Видео публикуют журналисты.

«Большая очередь скопилась у входа в тюменский автовокзал. Очевидцы сообщают, что это связано с тем, что в здании работает один пункт досмотра и посетителей пропускают по одному», — сообщает «РБК Тюмень».

На видео, приложенном к записи, можно увидеть затор из десятков людей, желающих попасть на вокзал. В справочной учреждения пояснили, что на момент звонка журналиста очереди уже не наблюдается. Однако подтвердили, что на входе действительно работает лишь один пункт досмотра.

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На входе в тюменский автовокзал образовалась очередь из нескольких десятков людей. Видео публикуют журналисты. «Большая очередь скопилась у входа в тюменский автовокзал. Очевидцы сообщают, что это связано с тем, что в здании работает один пункт досмотра и посетителей пропускают по одному», — сообщает «РБК Тюмень». На видео, приложенном к записи, можно увидеть затор из десятков людей, желающих попасть на вокзал. В справочной учреждения пояснили, что на момент звонка журналиста очереди уже не наблюдается. Однако подтвердили, что на входе действительно работает лишь один пункт досмотра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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