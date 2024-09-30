На входе в тюменский автовокзал образовалась очередь из нескольких десятков людей. Видео публикуют журналисты.
«Большая очередь скопилась у входа в тюменский автовокзал. Очевидцы сообщают, что это связано с тем, что в здании работает один пункт досмотра и посетителей пропускают по одному», — сообщает «РБК Тюмень».
На видео, приложенном к записи, можно увидеть затор из десятков людей, желающих попасть на вокзал. В справочной учреждения пояснили, что на момент звонка журналиста очереди уже не наблюдается. Однако подтвердили, что на входе действительно работает лишь один пункт досмотра.
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