30 сентября 2024

На открытие нового корпуса ТюмГУ приедет зампред правительства РФ Чернышенко

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Чернышенко (на фото) ранее был приглашен в Тюмень губернатором Александром Моором
Дмитрий Чернышенко (на фото) ранее был приглашен в Тюмень губернатором Александром Моором Фото:

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко приедет в Тюмень на открытие нового корпуса ТюмГУ. Об этом сообщают журналисты.

«На открытие нового корпуса ТюмГУ приедет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Планируется, что визит состоится в октябре. Также зампред посетит площадку строительства межвузовского кампуса», — сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на свои источники.

В пресс-службе университета агентству сообщили, что не располагают информацией о возможном визите. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ ожидается.

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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко приедет в Тюмень на открытие нового корпуса ТюмГУ. Об этом сообщают журналисты. «На открытие нового корпуса ТюмГУ приедет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Планируется, что визит состоится в октябре. Также зампред посетит площадку строительства межвузовского кампуса», — сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на свои источники. В пресс-службе университета агентству сообщили, что не располагают информацией о возможном визите. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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