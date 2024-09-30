На открытие нового корпуса ТюмГУ приедет зампред правительства РФ Чернышенко

Дмитрий Чернышенко (на фото) ранее был приглашен в Тюмень губернатором Александром Моором
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко приедет в Тюмень на открытие нового корпуса ТюмГУ. Об этом сообщают журналисты.
«На открытие нового корпуса ТюмГУ приедет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Планируется, что визит состоится в октябре. Также зампред посетит площадку строительства межвузовского кампуса», — сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на свои источники.
В пресс-службе университета агентству сообщили, что не располагают информацией о возможном визите. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ ожидается.
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