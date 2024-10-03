В Тюмени закрылся легендарный магазин для туристов

В Тюмени перестала работать сеть магазинов «Экспедиция»

Магазин специализировался на продаже снаряжения для туристов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюмени прекратила свою работу сеть магазинов «Экспедиция». Она специализировалась на продаже товаров для туризма и экипировки. Об этом сообщили в администрации торговых центров, где и располагалась точка.

«Магазин закрылся. Не работает уже несколько месяцев», — рассказали в администрации ТРЦ «Премьер». Второй филиал «Экспедиции» располагался в ТРЦ «Гудвин». Он также не работает.

В Тюмени магазин просуществовал более 15 лет. Там реализовывались товары для активного отдыха и туризма.

По указанным на официальном сайте телефонам корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться. В компанию отправлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.