В Тюмени закрылся легендарный магазин для туристов

В Тюмени прекратила свою работу сеть магазинов «Экспедиция». Она специализировалась на продаже товаров для туризма и экипировки. Об этом сообщили в администрации торговых центров, где и располагалась точка.
«Магазин закрылся. Не работает уже несколько месяцев», — рассказали в администрации ТРЦ «Премьер». Второй филиал «Экспедиции» располагался в ТРЦ «Гудвин». Он также не работает.
В Тюмени магазин просуществовал более 15 лет. Там реализовывались товары для активного отдыха и туризма.
По указанным на официальном сайте телефонам корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться. В компанию отправлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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В Тюмени прекратила свою работу сеть магазинов «Экспедиция». Она специализировалась на продаже товаров для туризма и экипировки. Об этом сообщили в администрации торговых центров, где и располагалась точка. «Магазин закрылся. Не работает уже несколько месяцев», — рассказали в администрации ТРЦ «Премьер». Второй филиал «Экспедиции» располагался в ТРЦ «Гудвин». Он также не работает. В Тюмени магазин просуществовал более 15 лет. Там реализовывались товары для активного отдыха и туризма. По указанным на официальном сайте телефонам корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться. В компанию отправлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.