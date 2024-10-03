В Тюмени закрылся легендарный магазин для туристов

В Тюмени перестала работать сеть магазинов «Экспедиция»
© Служба новостей «URA.RU»
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Природа и туризм в Пермском крае. Пермь, палатка, природа, костер в лесу, туристический лагерь, стоянка туристов
Магазин специализировался на продаже снаряжения для туристов Фото:

В Тюмени прекратила свою работу сеть магазинов «Экспедиция». Она специализировалась на продаже товаров для туризма и экипировки. Об этом сообщили в администрации торговых центров, где и располагалась точка.

«Магазин закрылся. Не работает уже несколько месяцев», — рассказали в администрации ТРЦ «Премьер». Второй филиал «Экспедиции» располагался в ТРЦ «Гудвин». Он также не работает.

В Тюмени магазин просуществовал более 15 лет. Там реализовывались товары для активного отдыха и туризма.

По указанным на официальном сайте телефонам корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться. В компанию отправлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени прекратила свою работу сеть магазинов «Экспедиция». Она специализировалась на продаже товаров для туризма и экипировки. Об этом сообщили в администрации торговых центров, где и располагалась точка. «Магазин закрылся. Не работает уже несколько месяцев», — рассказали в администрации ТРЦ «Премьер». Второй филиал «Экспедиции» располагался в ТРЦ «Гудвин». Он также не работает. В Тюмени магазин просуществовал более 15 лет. Там реализовывались товары для активного отдыха и туризма. По указанным на официальном сайте телефонам корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться. В компанию отправлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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