Украинские военные заранее подготовили город Угледар к возможной сдаче, вывезя ключевые вооружения и оборудование. Об этом сообщил заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.
«Они заранее знали. Просто оттягивали время. Видно, что они уже готовили этот город к сдаче», — заявил Шаман в интервью ТАСС. Уточняется, что боевики ВСУ заранее вывезли основное вооружение за пределы города.
По словам командира, действия украинских военных свидетельствуют о планомерной эвакуации важных военных ресурсов из Угледара. Разведка зафиксировала перемещение оборудования, которое позже исчезло из поля зрения российских войск.
Ранее Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Угледар в Донецкой Народной Республике. По информации министерства, 44 бойца ВСУ сдались в плен российским военнослужащим. ВС РФ достались оставленное украинскими войсками оружие и боеприпасы, включая продукцию НАТО, такую как польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы, а также другое стрелковое вооружение.
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