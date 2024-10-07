Когда выгодно покупать шубы в Тюмени

К зиме в Тюмени шубы из натурального меха вырастут в цене на 30%

Шубы подорожают в цене к началу зимы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Выгоднее всего приобретать шубы из натурального меха в Тюмени осенью. Зимой цена на них вырастит до 30%. Об этом URA.RU рассказали сотрудники нескольких специализированных магазинов Тюмени.

«Сейчас шубы из натурального меха продаются со скидками. К началу сезона цена в среднем поднимется на 30%», — сообщили консультанты магазина «Истнова».

В другом салоне ответили, что сильнее всего к зиме подорожают шубы из норки. Их средняя стоимость в тюменских магазинах составляет от 100 тысяч рублей. Самыми недорогими изделиями из натурального меха считаются шубы из мутона. Их стоимость начинается от 12 тысяч рублей.