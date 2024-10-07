Когда выгодно покупать шубы в Тюмени

К зиме в Тюмени шубы из натурального меха вырастут в цене на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , торговля, магазин, шубы, меха
Шубы подорожают в цене к началу зимы Фото:

Выгоднее всего приобретать шубы из натурального меха в Тюмени осенью. Зимой цена на них вырастит до 30%. Об этом URA.RU рассказали сотрудники нескольких специализированных магазинов Тюмени.

«Сейчас шубы из натурального меха продаются со скидками. К началу сезона цена в среднем поднимется на 30%», — сообщили консультанты магазина «Истнова».

В другом салоне ответили, что сильнее всего к зиме подорожают шубы из норки. Их средняя стоимость в тюменских магазинах составляет от 100 тысяч рублей. Самыми недорогими изделиями из натурального меха считаются шубы из мутона. Их стоимость начинается от 12 тысяч рублей.

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Выгоднее всего приобретать шубы из натурального меха в Тюмени осенью. Зимой цена на них вырастит до 30%. Об этом URA.RU рассказали сотрудники нескольких специализированных магазинов Тюмени. «Сейчас шубы из натурального меха продаются со скидками. К началу сезона цена в среднем поднимется на 30%», — сообщили консультанты магазина «Истнова». В другом салоне ответили, что сильнее всего к зиме подорожают шубы из норки. Их средняя стоимость в тюменских магазинах составляет от 100 тысяч рублей. Самыми недорогими изделиями из натурального меха считаются шубы из мутона. Их стоимость начинается от 12 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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