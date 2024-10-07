Когда выгодно покупать шубы в Тюмени

Выгоднее всего приобретать шубы из натурального меха в Тюмени осенью. Зимой цена на них вырастит до 30%. Об этом URA.RU рассказали сотрудники нескольких специализированных магазинов Тюмени.
«Сейчас шубы из натурального меха продаются со скидками. К началу сезона цена в среднем поднимется на 30%», — сообщили консультанты магазина «Истнова».
В другом салоне ответили, что сильнее всего к зиме подорожают шубы из норки. Их средняя стоимость в тюменских магазинах составляет от 100 тысяч рублей. Самыми недорогими изделиями из натурального меха считаются шубы из мутона. Их стоимость начинается от 12 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!