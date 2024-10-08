Курганская школа требует 57 млн рублей долга от подрядчика-банкрота из Москвы

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Курганская школа ждет выплаты долгов от подрядчика
Курганская школа ждет выплаты долгов от подрядчика Фото:
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Уголовное дело по строительству самой большой школы в Кургане

Недавно построенная курганская школа №52 потребовала от московского подрядчика «Авиапромстрой» выплатить ей более 57,3 млн рублей. Компания, начинавшая и не закончившая строительство школы, проходит процедуру банкротства. Школу включили в долговой реестр. Об этом URA.RU сообщили источники из образовательной сферы.

«Школа №52 Кургана обратилась в арбитражный суд Москвы с требованием взыскать более 57,3 млн рублей с подрядчика „Авиапромстрой“. В отношении компании введена процедура банкротства», — рассказали источники. Суд включил школу в реестр требований кредиторов должника.

Данные подтвердились арбитражной информацией. Решение о начале процедуры банкротства московской компании было принято в июне. В начале октября арбитраж рассмотрел заявление о включении в реестр представителей курганской школы. Образовательное учреждение сообщало о непогашенном долге 54,72 млн и 2,59 млн процентов за пользование чужими средствами.

Суд установил, что московская компания не погасила задолженность перед школой. Требования курганцев были удовлетворены. Заявку школы включили в третью очередь реестра.

Ранее URA.RU сообщало, что московский подрядчик отказался достраивать самую большую школу Кургана. Спустя некоторое время следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя компании Дениса Явшева. Следком пытается обойтись в отношении бизнесмена судебным штрафом и закрыть дело, но суд не дает подобной санкции из-за непогашенного долга.

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Недавно построенная курганская школа №52 потребовала от московского подрядчика «Авиапромстрой» выплатить ей более 57,3 млн рублей. Компания, начинавшая и не закончившая строительство школы, проходит процедуру банкротства. Школу включили в долговой реестр. Об этом URA.RU сообщили источники из образовательной сферы. «Школа №52 Кургана обратилась в арбитражный суд Москвы с требованием взыскать более 57,3 млн рублей с подрядчика „Авиапромстрой“. В отношении компании введена процедура банкротства», — рассказали источники. Суд включил школу в реестр требований кредиторов должника. Данные подтвердились арбитражной информацией. Решение о начале процедуры банкротства московской компании было принято в июне. В начале октября арбитраж рассмотрел заявление о включении в реестр представителей курганской школы. Образовательное учреждение сообщало о непогашенном долге 54,72 млн и 2,59 млн процентов за пользование чужими средствами. Суд установил, что московская компания не погасила задолженность перед школой. Требования курганцев были удовлетворены. Заявку школы включили в третью очередь реестра. Ранее URA.RU сообщало, что московский подрядчик отказался достраивать самую большую школу Кургана. Спустя некоторое время следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя компании Дениса Явшева. Следком пытается обойтись в отношении бизнесмена судебным штрафом и закрыть дело, но суд не дает подобной санкции из-за непогашенного долга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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