В курганскую больницу доставили новое оборудование для лечения глаукомы и отека

В эндокринологический центр Курганской областной клинической больницы поступило новое медицинское оборудование в рамках федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом». Офтальмологический фотокоагулятор и лазерная система помогают в лечении патологий глазного дна, включая диабетический макулярный отек и глаукому, сообщили в депздраве региона.
«В рамках федеральной программы „Борьба с сахарным диабетом“ в эндокринологический центр поступили новый офтальмологический фотокоагулятор и лазерная система. Фотокоагулятор лечит широкий спектр патологий глазного дна, включая диабетический макулярный отек. Основное предназначение лазерной системы — селективная трабекулопластика (процедура, использующая лазерное воздействие для улучшения оттока жидкости из глаза при глаукоме — прим. URA.RU)», — сообщили в telegram-канале департамента.
При лечении глаукомы лазерная система гарантирует эффективное лечение на начальной стадии заболевания. Лечение этим оборудованием помогает сократить и облегчить процесс выздоровления, обеспечивает безболезненность и комфорт пациента во время операции, мобилизует внутренние резервы организма для понижения глазного давления.
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В эндокринологический центр Курганской областной клинической больницы поступило новое медицинское оборудование в рамках федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом». Офтальмологический фотокоагулятор и лазерная система помогают в лечении патологий глазного дна, включая диабетический макулярный отек и глаукому, сообщили в депздраве региона. «В рамках федеральной программы „Борьба с сахарным диабетом“ в эндокринологический центр поступили новый офтальмологический фотокоагулятор и лазерная система. Фотокоагулятор лечит широкий спектр патологий глазного дна, включая диабетический макулярный отек. Основное предназначение лазерной системы — селективная трабекулопластика (процедура, использующая лазерное воздействие для улучшения оттока жидкости из глаза при глаукоме — прим. URA.RU)», — сообщили в telegram-канале департамента. При лечении глаукомы лазерная система гарантирует эффективное лечение на начальной стадии заболевания. Лечение этим оборудованием помогает сократить и облегчить процесс выздоровления, обеспечивает безболезненность и комфорт пациента во время операции, мобилизует внутренние резервы организма для понижения глазного давления.