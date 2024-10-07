07 октября 2024

В курганскую больницу доставили новое оборудование для лечения глаукомы и отека

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрохирургия глаза. Екатеринбург, операционная, медицинская техника, оборудование, медицина, проверка зрения, врач, больница, офтальмология
Оборудование используется в лечении патологий глазного дна (архивное фото) Фото:

В эндокринологический центр Курганской областной клинической больницы поступило новое медицинское оборудование в рамках федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом». Офтальмологический фотокоагулятор и лазерная система помогают в лечении патологий глазного дна, включая диабетический макулярный отек и глаукому, сообщили в депздраве региона.

«В рамках федеральной программы „Борьба с сахарным диабетом“ в эндокринологический центр поступили новый офтальмологический фотокоагулятор и лазерная система. Фотокоагулятор лечит широкий спектр патологий глазного дна, включая диабетический макулярный отек. Основное предназначение лазерной системы — селективная трабекулопластика (процедура, использующая лазерное воздействие для улучшения оттока жидкости из глаза при глаукоме — прим. URA.RU)», — сообщили в telegram-канале департамента.

При лечении глаукомы лазерная система гарантирует эффективное лечение на начальной стадии заболевания. Лечение этим оборудованием помогает сократить и облегчить процесс выздоровления, обеспечивает безболезненность и комфорт пациента во время операции, мобилизует внутренние резервы организма для понижения глазного давления.

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В эндокринологический центр Курганской областной клинической больницы поступило новое медицинское оборудование в рамках федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом». Офтальмологический фотокоагулятор и лазерная система помогают в лечении патологий глазного дна, включая диабетический макулярный отек и глаукому, сообщили в депздраве региона. «В рамках федеральной программы „Борьба с сахарным диабетом“ в эндокринологический центр поступили новый офтальмологический фотокоагулятор и лазерная система. Фотокоагулятор лечит широкий спектр патологий глазного дна, включая диабетический макулярный отек. Основное предназначение лазерной системы — селективная трабекулопластика (процедура, использующая лазерное воздействие для улучшения оттока жидкости из глаза при глаукоме — прим. URA.RU)», — сообщили в telegram-канале департамента. При лечении глаукомы лазерная система гарантирует эффективное лечение на начальной стадии заболевания. Лечение этим оборудованием помогает сократить и облегчить процесс выздоровления, обеспечивает безболезненность и комфорт пациента во время операции, мобилизует внутренние резервы организма для понижения глазного давления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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