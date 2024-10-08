08 октября 2024

Тюменцев зовут работать в сферу оборонки

В Тюмени 10 октября пройдет ярмарка вакансий оборонно-промышленного комплекса
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцев зовут на ярмарку вакансий (архивное фото)
Тюменцев зовут на ярмарку вакансий (архивное фото) Фото:

В Тюмени 10 октября пройдет ярмарка вакансий от предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Горожанам предложат более 100 рабочих мест.

«Более 100 рабочих мест предложат предприятия оборонно-промышленного комплекса на ярмарке вакансий. Она состоится 10 октября. Представители организаций проведут собеседования с кандидатами на должности токаря, фрезеровщика, слесаря-ремонтника, оператора станков с ЧПУ, инженера-конструктора. Также будут предложены вакансии для работы по вахте в нефтедобывающих компаниях в ЯНАО и ХМАО», — рассказали в инфоцентре.

Ярмарка состоится в кадровом центре «Работа России»: ул. Республики, 204в, корпус 3. Желающих ждут с 11:00 до 12:00.

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В Тюмени 10 октября пройдет ярмарка вакансий от предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Горожанам предложат более 100 рабочих мест. «Более 100 рабочих мест предложат предприятия оборонно-промышленного комплекса на ярмарке вакансий. Она состоится 10 октября. Представители организаций проведут собеседования с кандидатами на должности токаря, фрезеровщика, слесаря-ремонтника, оператора станков с ЧПУ, инженера-конструктора. Также будут предложены вакансии для работы по вахте в нефтедобывающих компаниях в ЯНАО и ХМАО», — рассказали в инфоцентре. Ярмарка состоится в кадровом центре «Работа России»: ул. Республики, 204в, корпус 3. Желающих ждут с 11:00 до 12:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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