Самые дешевые квартиры в Кургане: что купить, если нет миллиона рублей

Самую дешевую квартиру в Кургане можно купить за 450 тысяч рублей

09 октября 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

В Кургане продаются квартиры по цене меньше миллиона Фото: Илья Московец © URA.RU В Кургане можно купить квартиру стоимостью до миллиона рублей, а если не замечать некоторые недочеты — то и за полмиллиона. Каким может быть отдельное жилье за минимальные деньги, выяснял корреспондент URA.RU. Только прибить пол и потолок Всего за 450 тысяч рублей можно приобрести жилье площадью 84 квадратных метра. Квартира-студия продается в Черемухово. Помещение располагается в жилом одноэтaжном кирпичном домe, указано на сайте объявлений. «Потoлки четыре метpa, нeoбxодимo штукaтуpить cтeны, пpибить пол с потoлкoм, уcтанoвить санузел, батареи, пoдключитьcя к электpocнaбжeнию. Все коммуникации подвeдены к дому, необхoдимо только пoдключитьcя и устaновить cчeтчики. Coceди прoживают круглый год», — пишет автор объявления. Владелец недвижимости готов уступить в цене реальному покупателю, который сможет обосновать причину снижения стоимости. А вот иметь дело с агентствами не желает. Квартира с 4-метровыми потолками, требуется ремонт «Авито» Хорошие соседи, рядом пляж Чуть дороже — за 470 тысяч рублей — можно приобрести квартиру в Кулацком (Энергетики). Она расположена на четвертом этаже пятиэтажки. Общая площадь квартиры — 12,7 квадратных метра. «Кoсмeтичecкий pемoнт, потoлoк нaтяжнoй, новоe oкнo ПВX, раздельный санузел. Комнaтa очeнь уютнaя и тeплaя. Oстается телевизoр, шкаф, мойка, штоpы. Хорошие соседи. Большая площадка около дома. Рядом река Тобол, пляж, спокойный спальный район», — указывают владельцы недвижимости в объявлении. Собственники торопятся с продажей — планируют расширяться, поэтому готовы к торгу. Квартира за 470 тысяч продается срочно, хозяева готовы уступить в цене «Авито» По документам — квартира. Но туалет на улице На Увале за 600 тысяч рублей можно купить 1-комнатную квартиру площадью 19 квадратов. Судя по фото, располагается она в одноэтажном деревянном доме на четыре квартиры. По сути это жилье — как домик в деревне с удобствами на улице, но по документам — квартира. «Печное отопление (рядом газ), туалет, вода на улице, две сотки земли. Без обременений и долгов», — пишет собственник на сайте объявлений. Готов рассмотреть покупку по субсидии, маткапиталу, ипотеке или наличными. Из достоинств этого варианта стоит отметить практически новый уличный туалет. Квартирой жилье считается по документам. Туалет и вода — на улице «Циан» В экологически чистом районе На станции Галкино предлагается к продаже 1-комнатная квартира площадью 22 квадратных метра на втором этаже пятиэтажки. Владелец рассчитывает получить за нее 750 тысяч рублей. «Квартира очень теплая, в частном кирпичном доме, экологически чистый район. Без долгов и обременений. Техника и мебель остается при продаже, в том числе новый шкаф купе, новый кухонный гарнитур, новая обеденная зона. Магазин рядом с домом, до остановки четыре минуты», — указывает достоинства жилья собственник на сайте объявлений. Магазин и остановка рядом с домом, пишет собственник «Циан» С санузлом и отоплением В Рябково продается квартира-студия общей площадью 12 квадратных метров на пятом этаже пятиэтажки. Владелец просит за нее 990 тысяч рублей. «Жилая площадь восемь квадратных метров, площадь кухни — четыре. Есть санузел, центральное отопление», — указано в объявлении. Как такового ремонта нет, зато установлено пластиковое окно с широким подоконником с видом во двор. В квартире-студии есть отопление, санузел, пластиковое окно выходит во двор «Циан» Ранее URA.RU писало о самых дорогих квартирах в Кургане. Дороже всех оказалась 4-комнатная квартира за 20 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане можно купить квартиру стоимостью до миллиона рублей, а если не замечать некоторые недочеты — то и за полмиллиона. Каким может быть отдельное жилье за минимальные деньги, выяснял корреспондент URA.RU. Только прибить пол и потолок Всего за 450 тысяч рублей можно приобрести жилье площадью 84 квадратных метра. Квартира-студия продается в Черемухово. Помещение располагается в жилом одноэтaжном кирпичном домe, указано на сайте объявлений. «Потoлки четыре метpa, нeoбxодимo штукaтуpить cтeны, пpибить пол с потoлкoм, уcтанoвить санузел, батареи, пoдключитьcя к электpocнaбжeнию. Все коммуникации подвeдены к дому, необхoдимо только пoдключитьcя и устaновить cчeтчики. Coceди прoживают круглый год», — пишет автор объявления. Владелец недвижимости готов уступить в цене реальному покупателю, который сможет обосновать причину снижения стоимости. А вот иметь дело с агентствами не желает. Хорошие соседи, рядом пляж Чуть дороже — за 470 тысяч рублей — можно приобрести квартиру в Кулацком (Энергетики). Она расположена на четвертом этаже пятиэтажки. Общая площадь квартиры — 12,7 квадратных метра. «Кoсмeтичecкий pемoнт, потoлoк нaтяжнoй, новоe oкнo ПВX, раздельный санузел. Комнaтa очeнь уютнaя и тeплaя. Oстается телевизoр, шкаф, мойка, штоpы. Хорошие соседи. Большая площадка около дома. Рядом река Тобол, пляж, спокойный спальный район», — указывают владельцы недвижимости в объявлении. Собственники торопятся с продажей — планируют расширяться, поэтому готовы к торгу. По документам — квартира. Но туалет на улице На Увале за 600 тысяч рублей можно купить 1-комнатную квартиру площадью 19 квадратов. Судя по фото, располагается она в одноэтажном деревянном доме на четыре квартиры. По сути это жилье — как домик в деревне с удобствами на улице, но по документам — квартира. «Печное отопление (рядом газ), туалет, вода на улице, две сотки земли. Без обременений и долгов», — пишет собственник на сайте объявлений. Готов рассмотреть покупку по субсидии, маткапиталу, ипотеке или наличными. Из достоинств этого варианта стоит отметить практически новый уличный туалет. В экологически чистом районе На станции Галкино предлагается к продаже 1-комнатная квартира площадью 22 квадратных метра на втором этаже пятиэтажки. Владелец рассчитывает получить за нее 750 тысяч рублей. «Квартира очень теплая, в частном кирпичном доме, экологически чистый район. Без долгов и обременений. Техника и мебель остается при продаже, в том числе новый шкаф купе, новый кухонный гарнитур, новая обеденная зона. Магазин рядом с домом, до остановки четыре минуты», — указывает достоинства жилья собственник на сайте объявлений. С санузлом и отоплением В Рябково продается квартира-студия общей площадью 12 квадратных метров на пятом этаже пятиэтажки. Владелец просит за нее 990 тысяч рублей. «Жилая площадь восемь квадратных метров, площадь кухни — четыре. Есть санузел, центральное отопление», — указано в объявлении. Как такового ремонта нет, зато установлено пластиковое окно с широким подоконником с видом во двор. Ранее URA.RU писало о самых дорогих квартирах в Кургане. Дороже всех оказалась 4-комнатная квартира за 20 миллионов рублей.