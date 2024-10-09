Полпред Жога снова собирает уральских губернаторов

Новый полпред президента РФ Владимира Путина в УрФО Артем Жога собирает губернаторов второй раз за неделю. По данным URA.RU, совещание пройдет в формате ВКС 10 октября.
«Это будет заседание совета при полпреде. Предполагается обсудить целый комплекс вопросов — в частности, подготовку к отопительному сезону, формирование региональных бюджетов на следующий год (особое внимание — их социальной составляющей), поддержку семей участников СВО [спецоперации РФ на Украине]», — уточнил информированный источник агентства.
Указ о назначении Жоги Путин подписал 2 октября. В свою резиденцию в Екатеринбурге Жога прибыл в ночь на 4-е. С главами регионов, руководителями силовых структур и начальниками территориальных управлений различных ведомств Жога познакомился спустя несколько часов. И во время церемонии анонсировал большой тур по Уралу. Первым пунктом стал Челябинск, где Жога работает 9 октября. В конце рабочей недели его ожидают в Кургане.
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