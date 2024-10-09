Полпред Жога снова собирает уральских губернаторов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленарное заседание в рамках форума Techno Build с участием Артема Жоги. Екатеринбург, жога артем
Артем Жога пока только знакомится с регионами Фото:
новость из сюжета
Смена полпреда Путина на Урале

Новый полпред президента РФ Владимира Путина в УрФО Артем Жога собирает губернаторов второй раз за неделю. По данным URA.RU, совещание пройдет в формате ВКС 10 октября.

«Это будет заседание совета при полпреде. Предполагается обсудить целый комплекс вопросов — в частности, подготовку к отопительному сезону, формирование региональных бюджетов на следующий год (особое внимание — их социальной составляющей), поддержку семей участников СВО [спецоперации РФ на Украине]», — уточнил информированный источник агентства.

Указ о назначении Жоги Путин подписал 2 октября. В свою резиденцию в Екатеринбурге Жога прибыл в ночь на 4-е. С главами регионов, руководителями силовых структур и начальниками территориальных управлений различных ведомств Жога познакомился спустя несколько часов. И во время церемонии анонсировал большой тур по Уралу. Первым пунктом стал Челябинск, где Жога работает 9 октября. В конце рабочей недели его ожидают в Кургане.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый полпред президента РФ Владимира Путина в УрФО Артем Жога собирает губернаторов второй раз за неделю. По данным URA.RU, совещание пройдет в формате ВКС 10 октября. «Это будет заседание совета при полпреде. Предполагается обсудить целый комплекс вопросов — в частности, подготовку к отопительному сезону, формирование региональных бюджетов на следующий год (особое внимание — их социальной составляющей), поддержку семей участников СВО [спецоперации РФ на Украине]», — уточнил информированный источник агентства. Указ о назначении Жоги Путин подписал 2 октября. В свою резиденцию в Екатеринбурге Жога прибыл в ночь на 4-е. С главами регионов, руководителями силовых структур и начальниками территориальных управлений различных ведомств Жога познакомился спустя несколько часов. И во время церемонии анонсировал большой тур по Уралу. Первым пунктом стал Челябинск, где Жога работает 9 октября. В конце рабочей недели его ожидают в Кургане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...