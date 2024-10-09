Полпред Жога снова собирает уральских губернаторов

09 октября 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Артем Жога пока только знакомится с регионами Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Новый полпред президента РФ Владимира Путина в УрФО Артем Жога собирает губернаторов второй раз за неделю. По данным URA.RU, совещание пройдет в формате ВКС 10 октября. «Это будет заседание совета при полпреде. Предполагается обсудить целый комплекс вопросов — в частности, подготовку к отопительному сезону, формирование региональных бюджетов на следующий год (особое внимание — их социальной составляющей), поддержку семей участников СВО [спецоперации РФ на Украине]», — уточнил информированный источник агентства. Указ о назначении Жоги Путин подписал 2 октября. В свою резиденцию в Екатеринбурге Жога прибыл в ночь на 4-е. С главами регионов, руководителями силовых структур и начальниками территориальных управлений различных ведомств Жога познакомился спустя несколько часов. И во время церемонии анонсировал большой тур по Уралу. Первым пунктом стал Челябинск, где Жога работает 9 октября. В конце рабочей недели его ожидают в Кургане. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый полпред президента РФ Владимира Путина в УрФО Артем Жога собирает губернаторов второй раз за неделю. По данным URA.RU, совещание пройдет в формате ВКС 10 октября. «Это будет заседание совета при полпреде. Предполагается обсудить целый комплекс вопросов — в частности, подготовку к отопительному сезону, формирование региональных бюджетов на следующий год (особое внимание — их социальной составляющей), поддержку семей участников СВО [спецоперации РФ на Украине]», — уточнил информированный источник агентства. Указ о назначении Жоги Путин подписал 2 октября. В свою резиденцию в Екатеринбурге Жога прибыл в ночь на 4-е. С главами регионов, руководителями силовых структур и начальниками территориальных управлений различных ведомств Жога познакомился спустя несколько часов. И во время церемонии анонсировал большой тур по Уралу. Первым пунктом стал Челябинск, где Жога работает 9 октября. В конце рабочей недели его ожидают в Кургане.