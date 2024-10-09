09 октября 2024

Полпреду Жоге преподнесли в Екатеринбурге ценный подарок. Фото

Полпреду Жоге подарили в Храме на Крови икону царской семьи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, жога артем
Артем Жога успел познакомиться со многими достопримечательностями Екатеринбурга Фото:
новость из сюжета
Смена полпреда Путина на Урале

Новому полпреду президента в УрФО Артему Жоге в екатеринбургском Храме на Крови вручили памятную икону. Об этом URA.RU рассказал старший священник собора Максим Миняйло.

«Мы подарили Артему Жоге икону Святой царской семьи. Он принял подарок. На самом деле, времени было очень мало. Я постарался насытить наше общение краткими сведениями о месте, куда он пришел, чтобы его визит имел пользу», — объяснил отец Максим. Он лично провел для гостя экскурсию по храму и рассказал о трагической судьбе семьи Романовых, расстрелянных в Екатеринбурге в 1918 году.

Очевидцы визита Жоги в храм отметили, что он религиозен. Так, полпред приложился к иконе угодника Божия и к его мощам, а также помолился на месте убиения царской семьи. На фото, опубликованных в telegram-канале храма, видно, как чиновник зажигает церковные свечи.

Жога был назначен полпредом президента в УрФО 2 октября. Свой тур по Уралу он начал с Челябинской области. Там он вручил президентские награды рабочим, навестил в центре реабилитации бойцов СВО, побывал на заводе по производству танковых двигателей и поболел за челябинскую команду «Трактор» на хоккейном матче.

Артем Жога на месте расстрела царской семьи
Артем Жога на месте расстрела царской семьи
Фото:
Полпреду рассказали о событиях, происходивших век назад на месте, где сейчас стоит храм
Полпреду рассказали о событиях, происходивших век назад на месте, где сейчас стоит храм
Фото:
Экскурсию гостю провел сам отец Максим
Экскурсию гостю провел сам отец Максим
Фото:
Жога слушал внимательно,.
Жога слушал внимательно,.
Фото:
…а потом поставил свечи
…а потом поставил свечи
Фото:
Многие захотели сфотографироваться с новым полпредом
Многие захотели сфотографироваться с новым полпредом
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новому полпреду президента в УрФО Артему Жоге в екатеринбургском Храме на Крови вручили памятную икону. Об этом URA.RU рассказал старший священник собора Максим Миняйло. «Мы подарили Артему Жоге икону Святой царской семьи. Он принял подарок. На самом деле, времени было очень мало. Я постарался насытить наше общение краткими сведениями о месте, куда он пришел, чтобы его визит имел пользу», — объяснил отец Максим. Он лично провел для гостя экскурсию по храму и рассказал о трагической судьбе семьи Романовых, расстрелянных в Екатеринбурге в 1918 году. Очевидцы визита Жоги в храм отметили, что он религиозен. Так, полпред приложился к иконе угодника Божия и к его мощам, а также помолился на месте убиения царской семьи. На фото, опубликованных в telegram-канале храма, видно, как чиновник зажигает церковные свечи. Жога был назначен полпредом президента в УрФО 2 октября. Свой тур по Уралу он начал с Челябинской области. Там он вручил президентские награды рабочим, навестил в центре реабилитации бойцов СВО, побывал на заводе по производству танковых двигателей и поболел за челябинскую команду «Трактор» на хоккейном матче.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...