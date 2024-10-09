Полпреду Жоге преподнесли в Екатеринбурге ценный подарок. Фото

Полпреду Жоге подарили в Храме на Крови икону царской семьи

10 октября 2024 в 09:03 Размер текста - 17 +

Новому полпреду президента в УрФО Артему Жоге в екатеринбургском Храме на Крови вручили памятную икону. Об этом URA.RU рассказал старший священник собора Максим Миняйло. «Мы подарили Артему Жоге икону Святой царской семьи. Он принял подарок. На самом деле, времени было очень мало. Я постарался насытить наше общение краткими сведениями о месте, куда он пришел, чтобы его визит имел пользу», — объяснил отец Максим. Он лично провел для гостя экскурсию по храму и рассказал о трагической судьбе семьи Романовых, расстрелянных в Екатеринбурге в 1918 году. Очевидцы визита Жоги в храм отметили, что он религиозен. Так, полпред приложился к иконе угодника Божия и к его мощам, а также помолился на месте убиения царской семьи. На фото, опубликованных в telegram-канале храма, видно, как чиновник зажигает церковные свечи. Жога был назначен полпредом президента в УрФО 2 октября. Свой тур по Уралу он начал с Челябинской области. Там он вручил президентские награды рабочим, навестил в центре реабилитации бойцов СВО, побывал на заводе по производству танковых двигателей и поболел за челябинскую команду «Трактор» на хоккейном матче.