10 октября 2024

Жителям ЯНАО рассказали, куда бежать, если сработают сигналы тревоги

В Новом Уренгое хватает укрытий в случае срабатывания систем оповещения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Убежищ в Новом Уренгое хватит всем
Убежищ в Новом Уренгое хватит всем Фото:

В Новом Уренгое горожане поинтересовались у местных властей, куда бежать, если сработают сигналы гражданской обороны, и хватит ли укрытий на 100-тысячное население газовой столицы округа. Как сообщили в администрации, мест для защиты в случае тревоги хватит всем.

«На территории нашего города для обеспечения защиты населения используются заглубленные помещения (подвалы, цокольные этажи) в многоэтажных жилых домах, административных и иных коммерческих зданиях и сооружениях. Площадь заглубленных помещений позволяет обеспечить укрытием 100 % населения и гостей города, — цитирует канал „Ямал1“ слова чиновников из мэрии Нового Уренгоя.

Вопрос о том, где скрываться в случае срабатывания сигналов гражданской обороны, возник у местных жителей после комплексной проверки систем оповещения, когда в каждом муниципалитете включили сирены. Проверка проходила второго октября 2024 года. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое горожане поинтересовались у местных властей, куда бежать, если сработают сигналы гражданской обороны, и хватит ли укрытий на 100-тысячное население газовой столицы округа. Как сообщили в администрации, мест для защиты в случае тревоги хватит всем. «На территории нашего города для обеспечения защиты населения используются заглубленные помещения (подвалы, цокольные этажи) в многоэтажных жилых домах, административных и иных коммерческих зданиях и сооружениях. Площадь заглубленных помещений позволяет обеспечить укрытием 100 % населения и гостей города, — цитирует канал „Ямал1“ слова чиновников из мэрии Нового Уренгоя. Вопрос о том, где скрываться в случае срабатывания сигналов гражданской обороны, возник у местных жителей после комплексной проверки систем оповещения, когда в каждом муниципалитете включили сирены. Проверка проходила второго октября 2024 года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...