Жителям ЯНАО рассказали, куда бежать, если сработают сигналы тревоги

В Новом Уренгое горожане поинтересовались у местных властей, куда бежать, если сработают сигналы гражданской обороны, и хватит ли укрытий на 100-тысячное население газовой столицы округа. Как сообщили в администрации, мест для защиты в случае тревоги хватит всем.
«На территории нашего города для обеспечения защиты населения используются заглубленные помещения (подвалы, цокольные этажи) в многоэтажных жилых домах, административных и иных коммерческих зданиях и сооружениях. Площадь заглубленных помещений позволяет обеспечить укрытием 100 % населения и гостей города, — цитирует канал „Ямал1“ слова чиновников из мэрии Нового Уренгоя.
Вопрос о том, где скрываться в случае срабатывания сигналов гражданской обороны, возник у местных жителей после комплексной проверки систем оповещения, когда в каждом муниципалитете включили сирены. Проверка проходила второго октября 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!