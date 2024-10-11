В девяти округах Курганской области введен запрет на движение машин

11 октября 2024 в 23:02 Размер текста - 17 +

Ограничения введены для автобусов, такси и грузовиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе «Иртыш» в Курганской области, проходящей через девять округов, ввели временные ограничения на движение автобусов, легкового и маршрутного такси и грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «Введено временное ограничение на трассе „Иртыш“ от границы с Челябинской областью до границы с Казахстаном. Движение автобусов и грузовиков с 22:00 11 октября запрещено по дороге, проходящей через Шумихинский, Щучанский, Мишкинский, Юргамышский, Кетовский, Варгашинский, Лебяжьевский, Макушинский, Петуховский округа и в границах Кургана», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщалось, что с 18:00 11 октября в Курганской области ввели временные ограничения в двух округах. Движение запрещено в связи с зимней скользкостью и сильным ветром на территории Макушинского и Частоозерского округов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе «Иртыш» в Курганской области, проходящей через девять округов, ввели временные ограничения на движение автобусов, легкового и маршрутного такси и грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «Введено временное ограничение на трассе „Иртыш“ от границы с Челябинской областью до границы с Казахстаном. Движение автобусов и грузовиков с 22:00 11 октября запрещено по дороге, проходящей через Шумихинский, Щучанский, Мишкинский, Юргамышский, Кетовский, Варгашинский, Лебяжьевский, Макушинский, Петуховский округа и в границах Кургана», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщалось, что с 18:00 11 октября в Курганской области ввели временные ограничения в двух округах. Движение запрещено в связи с зимней скользкостью и сильным ветром на территории Макушинского и Частоозерского округов.