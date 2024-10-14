На митинг Трампа пытался проникнуть мужчина с дробовиком: шериф подтвердил попытку покушения

Шериф в Калифорнии заявил о вероятном предотвращении покушения на Трампа

14 октября 2024 в 06:26 Размер текста - 17 +

ФБР не считает инцидент в Калифорнии попыткой покушения на Трампа Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Полиция Калифорнии задержала мужчину с оружием рядом с местом проведения выступления Дональда Трампа. По словам шерифа округа Риверсайд Чада Бьянко, вероятно на политика совершили третье покушение. При этом в ФБР не считают инцидент попыткой покушения на Трампа. Что известно о ЧП — в материале URA.RU. В Калифорнии заявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа В Калифорнии полиция задержала Вема Миллера, жителя Лас-Вегаса, который пытался с оружием проникнуть на митинг, где выступал Дональд Трамп. Им оказался мужчина в возрасте 49 лет, житель Лас-Вегаса Вэм Миллер. По словам шерифа, благодаря бдительности полиции «вероятно, удалось предотвратить очередную попытку покушения». Он уточнил, что задержанный пытался использовать поддельный пропуск для доступа на митинг. ФБР не считает инцидент в Калифорнии попыткой покушения на Трампа ФБР исключает версию покушения на Дональда Трампа в связи с инцидентом в Калифорнии, когда вооруженный человек пытался проникнуть на митинг экс-президента, сообщает New York Post, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Вооруженный человек был задержан на внешнем периметре и находился примерно в 200 метрах от внутреннего периметра места проведения мероприятия, пишет «Царьград». Задержанный близ митинга Трампа с оружием отрицает обвинения в покушении Вем Миллер, задержанный за попытку проникнуть на митинг Дональда Трампа, отрицает обвинения в покушении на экс-президента США, пишет издание Southern California News Group.«Эти обвинения полная чепуха. Я артист и последний человек, который бы прибег к насилию и причинению вреда кому-либо», — заявил Миллер. Он также подчеркнул, что является сторонником Трампа и шокирован предъявленными ему обвинениями. По словам Миллера, он не представляет угрозы и его задержание было неожиданностью. Детали двух предыдущих покушений на Трампа Покушения на Трампа происходили в момент его выступлений на митингах Фото: Official White House / Tia Dufour Трамп назвал свое спасение чудом На экс-президента США и кандидата на высший пост страны от Республиканской партии Дональда Трампа было совершено два покушения. 13 июля он чудом избежал покушения во время своего выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Томас Мэттью Крукс совершил попытку убийства, открыв огонь из штурмовой винтовки AR-15 в направлении Дональда Трампа. Однако пуля задела лишь его ухо. Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе и политических кругах США. Охрана кандидатов на пост президента была усилена после этого случая. Сам Трамп назвал чудом то, что ему удалось выжить во время покушения в Пенсильвании. На Трампа совершено новое покушение: детали инцидента Быстрая реакция агентов Однако в сентябре появилась информация о новом покушении на экс-президента США. Агенты заметили подозрительного мужчину с оружием и немедленно открыли по нему огонь. Благодаря быстрому вмешательству Трамп не пострадал и продолжает находиться под надежной защитой. Конгрессвумен Тейлор Грин и представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг подтверждают, что экс-президент не получил серьезных травм и находится в безопасности. Грин выразила мнение, что покушение было направлено на срыв предвыборной кампании Трампа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция Калифорнии задержала мужчину с оружием рядом с местом проведения выступления Дональда Трампа. По словам шерифа округа Риверсайд Чада Бьянко, вероятно на политика совершили третье покушение. При этом в ФБР не считают инцидент попыткой покушения на Трампа. Что известно о ЧП — в материале URA.RU. В Калифорнии полиция задержала Вема Миллера, жителя Лас-Вегаса, который пытался с оружием проникнуть на митинг, где выступал Дональд Трамп. Им оказался мужчина в возрасте 49 лет, житель Лас-Вегаса Вэм Миллер. По словам шерифа, благодаря бдительности полиции «вероятно, удалось предотвратить очередную попытку покушения». Он уточнил, что задержанный пытался использовать поддельный пропуск для доступа на митинг. ФБР исключает версию покушения на Дональда Трампа в связи с инцидентом в Калифорнии, когда вооруженный человек пытался проникнуть на митинг экс-президента, сообщает New York Post, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Вооруженный человек был задержан на внешнем периметре и находился примерно в 200 метрах от внутреннего периметра места проведения мероприятия, пишет «Царьград». Вем Миллер, задержанный за попытку проникнуть на митинг Дональда Трампа, отрицает обвинения в покушении на экс-президента США, пишет издание Southern California News Group.«Эти обвинения полная чепуха. Я артист и последний человек, который бы прибег к насилию и причинению вреда кому-либо», — заявил Миллер. Он также подчеркнул, что является сторонником Трампа и шокирован предъявленными ему обвинениями. По словам Миллера, он не представляет угрозы и его задержание было неожиданностью. Трамп назвал свое спасение чудом На экс-президента США и кандидата на высший пост страны от Республиканской партии Дональда Трампа было совершено два покушения. 13 июля он чудом избежал покушения во время своего выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Томас Мэттью Крукс совершил попытку убийства, открыв огонь из штурмовой винтовки AR-15 в направлении Дональда Трампа. Однако пуля задела лишь его ухо. Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе и политических кругах США. Охрана кандидатов на пост президента была усилена после этого случая. Сам Трамп назвал чудом то, что ему удалось выжить во время покушения в Пенсильвании. Быстрая реакция агентов Однако в сентябре появилась информация о новом покушении на экс-президента США. Агенты заметили подозрительного мужчину с оружием и немедленно открыли по нему огонь. Благодаря быстрому вмешательству Трамп не пострадал и продолжает находиться под надежной защитой. Конгрессвумен Тейлор Грин и представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг подтверждают, что экс-президент не получил серьезных травм и находится в безопасности. Грин выразила мнение, что покушение было направлено на срыв предвыборной кампании Трампа.