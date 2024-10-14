Жительницу поселка Уфимский (Свердловская область) 20-летнюю Нуризу Шугаипову, обвиняемую в убийстве матери, отправили на лечение в психбольницу. Информацию URA.RU подтвердили в Свердловском областном суде.
«К ней применены меры принудительного медицинского характера», — пояснили в инстанции. Будет ли она обжаловать решение суда, неизвестно.
Убийство, потрясшее поселок, произошло в сентябре 2023 года. По версии следствия, Шугаипова и 37-летний Евгений Бакунин задушили женщину пищевой пленкой, а после вывезли труп в лес, где закопали. На преступление они пошли, потому что убитая якобы мешала их семейному счастью.
После расправы Нуриза сообщила полицейским, что ее мать пропала. Но силовики быстро раскололи ее. Девушка обвинила в случившемся Евгения. Во время разбирательства оба фигуранта проходили экспертизу на вменяемость. Нуризу признали невменяемой. По этой причине она избежала реального тюремного срока. Евгений получил 13 лет строгого режима.
У Нуризы есть двое детей. По данным URA.RU, их забрали в детдом.
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