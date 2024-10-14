Свердловчанка, задушившая мать на пару с сожителем, избежала тюрьмы. Фото, видео

14 октября 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Суд признал подсудимую невменяемой (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительницу поселка Уфимский (Свердловская область) 20-летнюю Нуризу Шугаипову, обвиняемую в убийстве матери, отправили на лечение в психбольницу. Информацию URA.RU подтвердили в Свердловском областном суде. «К ней применены меры принудительного медицинского характера», — пояснили в инстанции. Будет ли она обжаловать решение суда, неизвестно. Убийство, потрясшее поселок, произошло в сентябре 2023 года. По версии следствия, Шугаипова и 37-летний Евгений Бакунин задушили женщину пищевой пленкой, а после вывезли труп в лес, где закопали. На преступление они пошли, потому что убитая якобы мешала их семейному счастью. После расправы Нуриза сообщила полицейским, что ее мать пропала. Но силовики быстро раскололи ее. Девушка обвинила в случившемся Евгения. Во время разбирательства оба фигуранта проходили экспертизу на вменяемость. Нуризу признали невменяемой. По этой причине она избежала реального тюремного срока. Евгений получил 13 лет строгого режима. У Нуризы есть двое детей. По данным URA.RU, их забрали в детдом. Место, где нашли труп женщины Фото: предоставлено свердловским СКР Этим убили женщину Фото: предоставлено свердловским СКР Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительницу поселка Уфимский (Свердловская область) 20-летнюю Нуризу Шугаипову, обвиняемую в убийстве матери, отправили на лечение в психбольницу. Информацию URA.RU подтвердили в Свердловском областном суде. «К ней применены меры принудительного медицинского характера», — пояснили в инстанции. Будет ли она обжаловать решение суда, неизвестно. Убийство, потрясшее поселок, произошло в сентябре 2023 года. По версии следствия, Шугаипова и 37-летний Евгений Бакунин задушили женщину пищевой пленкой, а после вывезли труп в лес, где закопали. На преступление они пошли, потому что убитая якобы мешала их семейному счастью. После расправы Нуриза сообщила полицейским, что ее мать пропала. Но силовики быстро раскололи ее. Девушка обвинила в случившемся Евгения. Во время разбирательства оба фигуранта проходили экспертизу на вменяемость. Нуризу признали невменяемой. По этой причине она избежала реального тюремного срока. Евгений получил 13 лет строгого режима. У Нуризы есть двое детей. По данным URA.RU, их забрали в детдом.