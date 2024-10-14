Свердловчанка, задушившая мать на пару с сожителем, избежала тюрьмы. Фото, видео

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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, палата №6, душевнобольной
Суд признал подсудимую невменяемой (архивное фото) Фото:

Жительницу поселка Уфимский (Свердловская область) 20-летнюю Нуризу Шугаипову, обвиняемую в убийстве матери, отправили на лечение в психбольницу. Информацию URA.RU подтвердили в Свердловском областном суде.

«К ней применены меры принудительного медицинского характера», — пояснили в инстанции. Будет ли она обжаловать решение суда, неизвестно.

Убийство, потрясшее поселок, произошло в сентябре 2023 года. По версии следствия, Шугаипова и 37-летний Евгений Бакунин задушили женщину пищевой пленкой, а после вывезли труп в лес, где закопали. На преступление они пошли, потому что убитая якобы мешала их семейному счастью.

После расправы Нуриза сообщила полицейским, что ее мать пропала. Но силовики быстро раскололи ее. Девушка обвинила в случившемся Евгения. Во время разбирательства оба фигуранта проходили экспертизу на вменяемость. Нуризу признали невменяемой. По этой причине она избежала реального тюремного срока. Евгений получил 13 лет строгого режима.

У Нуризы есть двое детей. По данным URA.RU, их забрали в детдом.

Место, где нашли труп женщины
Место, где нашли труп женщины
Фото:
Этим убили женщину
Этим убили женщину
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Жительницу поселка Уфимский (Свердловская область) 20-летнюю Нуризу Шугаипову, обвиняемую в убийстве матери, отправили на лечение в психбольницу. Информацию URA.RU подтвердили в Свердловском областном суде. «К ней применены меры принудительного медицинского характера», — пояснили в инстанции. Будет ли она обжаловать решение суда, неизвестно. Убийство, потрясшее поселок, произошло в сентябре 2023 года. По версии следствия, Шугаипова и 37-летний Евгений Бакунин задушили женщину пищевой пленкой, а после вывезли труп в лес, где закопали. На преступление они пошли, потому что убитая якобы мешала их семейному счастью. После расправы Нуриза сообщила полицейским, что ее мать пропала. Но силовики быстро раскололи ее. Девушка обвинила в случившемся Евгения. Во время разбирательства оба фигуранта проходили экспертизу на вменяемость. Нуризу признали невменяемой. По этой причине она избежала реального тюремного срока. Евгений получил 13 лет строгого режима. У Нуризы есть двое детей. По данным URA.RU, их забрали в детдом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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