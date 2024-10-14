14 октября 2024

Тюменский ресторан разыграет путешествие в Грузию

© Служба новостей «URA.RU»
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Победителей розыгрыша, которые вдвоем отправятся в тур по Грузии, назовут в конце октября
Победителей розыгрыша, которые вдвоем отправятся в тур по Грузии, назовут в конце октября Фото:

Один из ресторанов Тюмени разыграет среди посетителей тур на двоих в Грузию. Об этом сообщается в telegram-канале городского заведения.

«Хотите отправиться в солнечную Грузию? Участвуйте в розыгрыше и выиграйте гастрономический тур на двоих в Грузию!» — публикует ресторан в своем telegram-канале. Итоги розыгрыша подведут 30 октября.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы могут выиграть ювелирное украшение с бриллиантами при заказе устриц. А еще — сеть городских кофеен среди гостей заведений разыграют шесть миллионов рублей.

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Один из ресторанов Тюмени разыграет среди посетителей тур на двоих в Грузию. Об этом сообщается в telegram-канале городского заведения. «Хотите отправиться в солнечную Грузию? Участвуйте в розыгрыше и выиграйте гастрономический тур на двоих в Грузию!» — публикует ресторан в своем telegram-канале. Итоги розыгрыша подведут 30 октября. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы могут выиграть ювелирное украшение с бриллиантами при заказе устриц. А еще — сеть городских кофеен среди гостей заведений разыграют шесть миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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