Тюменский ресторан разыграет путешествие в Грузию

Победителей розыгрыша, которые вдвоем отправятся в тур по Грузии, назовут в конце октября
Один из ресторанов Тюмени разыграет среди посетителей тур на двоих в Грузию. Об этом сообщается в telegram-канале городского заведения.
«Хотите отправиться в солнечную Грузию? Участвуйте в розыгрыше и выиграйте гастрономический тур на двоих в Грузию!» — публикует ресторан в своем telegram-канале. Итоги розыгрыша подведут 30 октября.
Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы могут выиграть ювелирное украшение с бриллиантами при заказе устриц. А еще — сеть городских кофеен среди гостей заведений разыграют шесть миллионов рублей.
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