Союз журналистов поддержал осужденного пиарщика трех уральских губернаторов Федечкина

Союз журналистов выступил в защиту осужденного уральского пиарщика Федечкина

15 октября 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

По мнению Союза журналистов, Дмитрий Федечкин гораздо больше пользы мог бы принести на свободе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Союз журналистов России высказался в поддержку освобождения осужденного медиаменеджера Дмитрия Федечкина, работавшего пиарщиком у трех уральских губернаторов. Соответствующее письмо имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Уверены, что изоляция от общества такого эксперта, как Федечкин, — чрезмерно суровое наказание. Дмитрий Федечкин может принести гораздо пользы медийному сообществу и стране в целом как грамотный специалист, компетентный в теории и практике массовых коммуникаций, патриот и государственник, не находясь в местах лишения свободы», — говорится в письме, подписанном председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. В тексте письма говорится, что с Федечкиным Союз журналистов России регулярно взаимодействовал по различным вопросам, связанным с развитием региональной и муниципальной прессы в Челябинской и Свердловской области. При его непосредственном участии Челябинский фестиваль СМИ стал одним из лучших журналистских форумов страны, а муниципальные редакции, как Челябинской, так и Свердловской области, стали эффективнее действовать как экономические субъекты и как производители востребованного аудиторией контента. Федечкин неоднократно выступал экспертом на мероприятиях Союза журналистов России и является соавтором книг, издаваемых СЖ. Мастер-классы Федечкина, посвященные вопросам управления редакциями, развитию информационного пространства регионов, пользуются успехом на федеральных и региональных площадках. Бывший замгубернатора Сахалинской области, экс-пиарщик трех уральских губернаторов Дмитрий Федечкин был осужден на пять лет за мошенничество и растрату. Его жалобу на приговор рассмотрят в Девятом кассационном суде общей юрисдикции 15 октября. В мае Федечкин уже пытался оспорить приговор в Сахалинском облсуде. Тогда решение оставили без изменений. Сотрудники ФСБ задержали Федечкина в июле 2021 года. Вместе с ним под следствие попали его заместитель и местный предприниматель. Их обвинили в растрате и мошенничестве. В суде удалось доказать, что троица в 2020—2021 годах похитила 2,9 млн рублей из бюджета областного автономного учреждения «Издательский дом «Губернские ведомости», завышая цену размещения рекламы на пассажирских автобусах. По приговору городского суда Южно-Сахалинска всех троих признали виновными. Реальный срок получил только Федечкин, который так и не признал свою вину. Соучастники преступления отделались условными сроками. Уроженец Миасса Федечкин в 2010 году возглавил управление по делам печати челябинского правительства при губернаторе Михаиле Юревиче. Затем он работал в аппарате губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в 2015 году стал пресс-секретарем челябинского губернатора Бориса Дубровского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Союз журналистов России высказался в поддержку освобождения осужденного медиаменеджера Дмитрия Федечкина, работавшего пиарщиком у трех уральских губернаторов. Соответствующее письмо имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Уверены, что изоляция от общества такого эксперта, как Федечкин, — чрезмерно суровое наказание. Дмитрий Федечкин может принести гораздо пользы медийному сообществу и стране в целом как грамотный специалист, компетентный в теории и практике массовых коммуникаций, патриот и государственник, не находясь в местах лишения свободы», — говорится в письме, подписанном председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. В тексте письма говорится, что с Федечкиным Союз журналистов России регулярно взаимодействовал по различным вопросам, связанным с развитием региональной и муниципальной прессы в Челябинской и Свердловской области. При его непосредственном участии Челябинский фестиваль СМИ стал одним из лучших журналистских форумов страны, а муниципальные редакции, как Челябинской, так и Свердловской области, стали эффективнее действовать как экономические субъекты и как производители востребованного аудиторией контента. Федечкин неоднократно выступал экспертом на мероприятиях Союза журналистов России и является соавтором книг, издаваемых СЖ. Мастер-классы Федечкина, посвященные вопросам управления редакциями, развитию информационного пространства регионов, пользуются успехом на федеральных и региональных площадках. Бывший замгубернатора Сахалинской области, экс-пиарщик трех уральских губернаторов Дмитрий Федечкин был осужден на пять лет за мошенничество и растрату. Его жалобу на приговор рассмотрят в Девятом кассационном суде общей юрисдикции 15 октября. В мае Федечкин уже пытался оспорить приговор в Сахалинском облсуде. Тогда решение оставили без изменений. Сотрудники ФСБ задержали Федечкина в июле 2021 года. Вместе с ним под следствие попали его заместитель и местный предприниматель. Их обвинили в растрате и мошенничестве. В суде удалось доказать, что троица в 2020—2021 годах похитила 2,9 млн рублей из бюджета областного автономного учреждения «Издательский дом «Губернские ведомости», завышая цену размещения рекламы на пассажирских автобусах. По приговору городского суда Южно-Сахалинска всех троих признали виновными. Реальный срок получил только Федечкин, который так и не признал свою вину. Соучастники преступления отделались условными сроками. Уроженец Миасса Федечкин в 2010 году возглавил управление по делам печати челябинского правительства при губернаторе Михаиле Юревиче. Затем он работал в аппарате губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в 2015 году стал пресс-секретарем челябинского губернатора Бориса Дубровского.