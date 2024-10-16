Свободных путевок на зимние каникулы осталось немного
В Тюмени почти не осталось свободных путевок в местные санатории на Новый год. Информация об этом размещена на сайтах учреждений.
«Санаторий „Сибирь“. На 31 декабря — 6 января нет доступных номеров», — такое сообщение появляется при бронировании на сайте комплекса. Заезд туда доступен в праздничные дни минимум от семи дней.
На эти же даты невозможно забронировать путевки и в санаторий «Ласточка». В центре «Тараскуль» осталось несколько свободных номеров.
В комплексе допускается бронирование только от семи дней
В санатории забронированы все путевки на первую неделю Нового года
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