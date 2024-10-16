Тюменцы раскупили все путевки в санатории на Новый год. Скрин

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Пермские термы, ул. Героев Хасана, д. 42В. Пермь , аквапарк, санаторий, купание, растения, плавание, бассейн
Свободных путевок на зимние каникулы осталось немного Фото:

В Тюмени почти не осталось свободных путевок в местные санатории на Новый год. Информация об этом размещена на сайтах учреждений.

«Санаторий „Сибирь“. На 31 декабря — 6 января нет доступных номеров», — такое сообщение появляется при бронировании на сайте комплекса. Заезд туда доступен в праздничные дни минимум от семи дней.

На эти же даты невозможно забронировать путевки и в санаторий «Ласточка». В центре «Тараскуль» осталось несколько свободных номеров.

В комплексе допускается бронирование только от семи дней
В комплексе допускается бронирование только от семи дней
В санатории забронированы все путевки на первую неделю Нового года
В санатории забронированы все путевки на первую неделю Нового года

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В Тюмени почти не осталось свободных путевок в местные санатории на Новый год. Информация об этом размещена на сайтах учреждений. «Санаторий „Сибирь“. На 31 декабря — 6 января нет доступных номеров», — такое сообщение появляется при бронировании на сайте комплекса. Заезд туда доступен в праздничные дни минимум от семи дней. На эти же даты невозможно забронировать путевки и в санаторий «Ласточка». В центре «Тараскуль» осталось несколько свободных номеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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