Свободных путевок на зимние каникулы осталось немного Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмени почти не осталось свободных путевок в местные санатории на Новый год. Информация об этом размещена на сайтах учреждений.

«Санаторий „Сибирь“. На 31 декабря — 6 января нет доступных номеров», — такое сообщение появляется при бронировании на сайте комплекса. Заезд туда доступен в праздничные дни минимум от семи дней.

На эти же даты невозможно забронировать путевки и в санаторий «Ласточка». В центре «Тараскуль» осталось несколько свободных номеров.

В комплексе допускается бронирование только от семи дней Скрин с сайта санатория «Сибирь»

В санатории забронированы все путевки на первую неделю Нового года Скрин с сайта санатория «Ласточка»