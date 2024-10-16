В Пермском крае прекратили существование два десятка деревень. Карта

16 октября 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Многие населенные пункты были упразднены в связи с тем, что в них не осталось жителей Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Юсьвинского муниципального округа Пермского края приняли решение упразднить восемь деревень. Населенные пункты будут объеденены в село Юсьва. Об этом в среду, 16 октября в соцсети «ВКонтакте» сообщила окружная дума. «Деревни Асаново, Баранчиново, Верх-Мега, Жигиново, Зуево, Мокрушино, Почашер, Черемново будут преобразованы в один населенный пункт, село Юсьва с сохранением статуса административного центра», — информирует представительный орган. О том, что указанные населенные пункты будут объединены, стало известно еще в феврале этого года. Тогда же сообщалось, что благодаря данному решению населенные пункты смогут участвовать в программе догазификации. Месяцем ранее, в январе депутаты упразднили деревню Позагорт в Кудымкарском округе и деревню Печинки в Чердынском округе. Всего же в текущем году с карты Пермского края исчезло больше двух десятков населенных пунктов. В феврале прекратил существование поселок Сюзьва в Юрлинском округе, куда в 30-е годы ссылали раскулаченных из Белорусии и Северного Кавказа. В мае были ликвидированы пять деревень в Карагайском округе: Ионино, Кайгородово, Макарово, Пирогово, Тарасово. В июне с карты исчезли деревни Губаны и Козловка в Уинском округе, а в Краснокамском — деревня Пирожки. В Кудымкарском муниципальном округе власти решили объединить три населенных пункта в один. Так, в сентябре стало известно о том, что деревни Вырова и Заречный Пешнигорт будут упразднены и присоединены к селу Пешнигорт. Деревни в Юсьвинском округе, которые решили упразднить, являются «спутниками» административного центра Скрин с сервиса «Яндекс Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Юсьвинского муниципального округа Пермского края приняли решение упразднить восемь деревень. Населенные пункты будут объеденены в село Юсьва. Об этом в среду, 16 октября в соцсети «ВКонтакте» сообщила окружная дума. «Деревни Асаново, Баранчиново, Верх-Мега, Жигиново, Зуево, Мокрушино, Почашер, Черемново будут преобразованы в один населенный пункт, село Юсьва с сохранением статуса административного центра», — информирует представительный орган. О том, что указанные населенные пункты будут объединены, стало известно еще в феврале этого года. Тогда же сообщалось, что благодаря данному решению населенные пункты смогут участвовать в программе догазификации. Месяцем ранее, в январе депутаты упразднили деревню Позагорт в Кудымкарском округе и деревню Печинки в Чердынском округе. Всего же в текущем году с карты Пермского края исчезло больше двух десятков населенных пунктов. В феврале прекратил существование поселок Сюзьва в Юрлинском округе, куда в 30-е годы ссылали раскулаченных из Белорусии и Северного Кавказа. В мае были ликвидированы пять деревень в Карагайском округе: Ионино, Кайгородово, Макарово, Пирогово, Тарасово. В июне с карты исчезли деревни Губаны и Козловка в Уинском округе, а в Краснокамском — деревня Пирожки. В Кудымкарском муниципальном округе власти решили объединить три населенных пункта в один. Так, в сентябре стало известно о том, что деревни Вырова и Заречный Пешнигорт будут упразднены и присоединены к селу Пешнигорт.