Пробки в Тюмени сковали улицы, мосты и тракты
В Тюмени зафиксированы пробки в восемь балов. Такая информация представлена на сервисе «Дубльгис».
«Тюмень, 16 октября. Пробки восемь баллов», — сообщает 2GIS.
Заторы отмечены на Тобольском тракте, улицах Мельникфйте, Щербакова, Челюскинцев (и на мосту), Ленина, Первомайской, Республики, Профсоюзной, Трактовой, Закалужской, Федюнинского, Широтной, Монтажников, 30 лет Победы, Пермякова, 50 лет Октября. Стоят Червишевский и Московский тракты, а также Стрела.
Заторы наблюдаются и на улицах, и на мостах
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Темы Тюмени» и будьте в теме!