Тюмень сковали восьмибалльные пробки. Скрин

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Пробки в Тюмени сковали улицы, мосты и тракты
Пробки в Тюмени сковали улицы, мосты и тракты Фото:

В Тюмени зафиксированы пробки в восемь балов. Такая информация представлена на сервисе «Дубльгис».

«Тюмень, 16 октября. Пробки восемь баллов», — сообщает 2GIS.

Заторы отмечены на Тобольском тракте, улицах Мельникфйте, Щербакова, Челюскинцев (и на мосту), Ленина, Первомайской, Республики, Профсоюзной, Трактовой, Закалужской, Федюнинского, Широтной, Монтажников, 30 лет Победы, Пермякова, 50 лет Октября. Стоят Червишевский и Московский тракты, а также Стрела.

Заторы наблюдаются и на улицах, и на мостах
Заторы наблюдаются и на улицах, и на мостах
Фото:

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В Тюмени зафиксированы пробки в восемь балов. Такая информация представлена на сервисе «Дубльгис». «Тюмень, 16 октября. Пробки восемь баллов», — сообщает 2GIS. Заторы отмечены на Тобольском тракте, улицах Мельникфйте, Щербакова, Челюскинцев (и на мосту), Ленина, Первомайской, Республики, Профсоюзной, Трактовой, Закалужской, Федюнинского, Широтной, Монтажников, 30 лет Победы, Пермякова, 50 лет Октября. Стоят Червишевский и Московский тракты, а также Стрела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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