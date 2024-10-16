В Курганской области выросла смертность

17 октября 2024 в 08:28 Размер текста - 17 +

Смертность увеличилась на 413 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области в период с января по август 2024 года зарегистрировано 8683 умерших, что на 413 человек больше, чем в прошлом году. Об этом следует из данных Свердловскстата. «В 2024 году зарегистрировано: 3832 родившихся, 8683 умерших, в том числе 19 детей в возрасте до одного года. В 2023 году смертность составила 8270 человек», — сообщили на сайте статистической службы. Сообщалось, что в Курганской области в этом году наибольший прирост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний оказался в возрастной группе от 30 до 44 лет. В целом смертность от заболеваний органов кровообращения составляет 670 человек на 100 тысяч населения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области в период с января по август 2024 года зарегистрировано 8683 умерших, что на 413 человек больше, чем в прошлом году. Об этом следует из данных Свердловскстата. «В 2024 году зарегистрировано: 3832 родившихся, 8683 умерших, в том числе 19 детей в возрасте до одного года. В 2023 году смертность составила 8270 человек», — сообщили на сайте статистической службы. Сообщалось, что в Курганской области в этом году наибольший прирост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний оказался в возрастной группе от 30 до 44 лет. В целом смертность от заболеваний органов кровообращения составляет 670 человек на 100 тысяч населения.