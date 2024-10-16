16 октября 2024

В Курганской области выросла смертность

© Служба новостей «URA.RU»
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Рябковское кладбище. Курган , могила, зима, кладбище, похороны, смертность
Смертность увеличилась на 413 человек Фото:

В Курганской области в период с января по август 2024 года зарегистрировано 8683 умерших, что на 413 человек больше, чем в прошлом году. Об этом следует из данных Свердловскстата.

«В 2024 году зарегистрировано: 3832 родившихся, 8683 умерших, в том числе 19 детей в возрасте до одного года. В 2023 году смертность составила 8270 человек», — сообщили на сайте статистической службы.

Сообщалось, что в Курганской области в этом году наибольший прирост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний оказался в возрастной группе от 30 до 44 лет. В целом смертность от заболеваний органов кровообращения составляет 670 человек на 100 тысяч населения.

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В Курганской области в период с января по август 2024 года зарегистрировано 8683 умерших, что на 413 человек больше, чем в прошлом году. Об этом следует из данных Свердловскстата. «В 2024 году зарегистрировано: 3832 родившихся, 8683 умерших, в том числе 19 детей в возрасте до одного года. В 2023 году смертность составила 8270 человек», — сообщили на сайте статистической службы. Сообщалось, что в Курганской области в этом году наибольший прирост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний оказался в возрастной группе от 30 до 44 лет. В целом смертность от заболеваний органов кровообращения составляет 670 человек на 100 тысяч населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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