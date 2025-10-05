Россиянки выступят на международном турнире в Японии

В Японии российские гимнастки будут выступать под нейтральным флагом
В Японии российские гимнастки будут выступать под нейтральным флагом Фото:

Российские гимнастки Ксения Савинова, Мария Борисова и Ульяна Янус примут участие в клубном чемпионате мира по художественной гимнастике AEON Cup, который пройдет в Токио с 10 по 13 октября. Об этом сообщила пресс-служба Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Спортсменки будут выступать в составе команды академии в нейтральном статусе.

«Российские гимнастки выступят на клубном чемпионате мира AEON Cup. Турнир пройдет 10–13 октября в Токио», — передает Sport24. Участницами соревнований станут юниорка Ксения Савинова и сениорки Мария Борисова и Ульяна Янус.

AEON Cup — ежегодный клубный чемпионат мира по художественной гимнастике, который проводится в Японии с 1994 года. В соревнованиях участвуют сильнейшие команды из разных стран, каждая из которых выставляет по одной юниорке и двум сениоркам. Российские спортсменки выступят под нейтральным флагом, как того требуют международные спортивные организации.

В прошлом году команда из России не принимала участия в AEON Cup из-за ограничений, связанных с международной обстановкой. В этом сезоне участие гимнасток в нейтральном статусе стало возможным благодаря отдельному решению организаторов турнира и международной федерации.

