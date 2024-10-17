Под Нижним Тагилом похоронили утонувших в болоте детей. Фото, видео

18 октября 2024 в 02:05 Размер текста - 17 +

Гробы детей стояли рядом во время похорон (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Новоасбест под Нижним Тагилом (Свердловская область) похоронили девятилетних мальчика и девочку, которые утонули в Пушкинском болоте 14 октября. Видео с похорон на своей личной странице опубликовала мама погибшей. «Светлая душа, которая изменила нас изнутри… Царствие Небесное, тебе Катенька (прим. ред. имя изменено)», — подписала она публикацию. Похороны прошли днем 17 октября в местном Храме святых преподобномучениц Великой княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары. ЧП произошло днем 14 октября на Пушкинском болоте. Детей пытался спасти 13-летний брат девочки, но не смог и когда сам чуть не утонул побежал звать на помощь. Возбуждено уголовное дело. По словам представителя свердловского главка МВД Валерия Горелых, ребята воспитывались в благополучных семьях, которые не состояли на учете в ПДН. В региональном МЧС рассказали причину выхода детей на лед: они побежали туда за мячом во время игры. Позже выяснилось, что «ребята встречались тайно» и любили друг друга». В роковой день они зашли домой к родителям девочки переодеться и пошли играть на болото под присмотром брата. Фото: соцсети Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Новоасбест под Нижним Тагилом (Свердловская область) похоронили девятилетних мальчика и девочку, которые утонули в Пушкинском болоте 14 октября. Видео с похорон на своей личной странице опубликовала мама погибшей. «Светлая душа, которая изменила нас изнутри… Царствие Небесное, тебе Катенька (прим. ред. имя изменено)», — подписала она публикацию. Похороны прошли днем 17 октября в местном Храме святых преподобномучениц Великой княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары. ЧП произошло днем 14 октября на Пушкинском болоте. Детей пытался спасти 13-летний брат девочки, но не смог и когда сам чуть не утонул побежал звать на помощь. Возбуждено уголовное дело. По словам представителя свердловского главка МВД Валерия Горелых, ребята воспитывались в благополучных семьях, которые не состояли на учете в ПДН. В региональном МЧС рассказали причину выхода детей на лед: они побежали туда за мячом во время игры. Позже выяснилось, что «ребята встречались тайно» и любили друг друга». В роковой день они зашли домой к родителям девочки переодеться и пошли играть на болото под присмотром брата.