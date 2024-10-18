Полпред Артем Жога в Тюмени: похвала кадетам и машина в подарок участнику СВО

Впервые в Тюмени с визитом побывал уполномоченный представитель президента по УрФО Артем Жога. Вместе с губернатором Тюменской области 10 октября полпред посетил кадетское училище и фонд помощи участникам СВО. О главных событиях этого визита — в материале URA.RU.
Экскурсия от кадетов и песня «Любэ»
Визит в Тюмень Уральского полпреда начался с посещения Президентского кадетского училища. Вместе с губернатором региона он посмотрел, как занимаются кадеты спортом, их учебные классы, музей и кружок робототехники. В разговоре с URA.RU полпред Артем Жога отметил, что экскурсия ему понравилась.
«Я видел, что ребята волнуются, когда рассказывают о своем училище и о своих занятиях. Но поразился тому, как интересно и красиво они об этом говорят. Видно хороший уровень образования», — рассказал URA.RU Артем Жога.
Экскурсия Артема Жоги по Президентскому кадетскому училищу
Но растрогал полпреда концерт кадетов, вместе с ними он подпевал песню группы Любэ «Комбат». И оставил памятную надпись в альбоме училища. «Там, где мы — там победа», — написал напутствие кадетам Артем Жога.
Встреча с губернатором
Уральский полпред также провел встречу с Александром Моором. Как рассказал губернатор, в Тюменской области действует 37 мер соцподдержки для ветеранов СВО и их близких. Регион также уже направил более одного миллиарда рублей на военные нужды.
Эмоции от увиденного
Еще одна цель визита полпреда в Тюмени — посещение тюменское отделение фонда «Защитники Отечества». При фонде действует социальный МФЦ, где вернувшимся участникам СВО оказывают меры поддержки — психологическую помощь, помощь в трудоустройстве и получении социальных выплат.
Посещение тюменского отделения фонда «Защитники Отечества»
Во время экскурсии по центру полпред не смог сдержать своих эмоций. Реабилитационный центр для получивших тяжелые травмы участников СВО удивил полпреда своим современным оснащением. В частности, центр, где военные тренируются по пандусу заезжать на колясках в автобус ил подъезд, а также адаптируются к быту.
Машина в подарок
Завершением визита стал подарок участнику СВО — автомобиль LADA. Тюменец Максим Симонов получил ранение под Бахмутом, прошел реабилитацию в центре. «Только не гоняйте! Поздравляю!», — сказал Артем Жога военному.
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Впервые в Тюмени с визитом побывал уполномоченный представитель президента по УрФО Артем Жога. Вместе с губернатором Тюменской области 10 октября полпред посетил кадетское училище и фонд помощи участникам СВО. О главных событиях этого визита — в материале URA.RU. Визит в Тюмень Уральского полпреда начался с посещения Президентского кадетского училища. Вместе с губернатором региона он посмотрел, как занимаются кадеты спортом, их учебные классы, музей и кружок робототехники. В разговоре с URA.RU полпред Артем Жога отметил, что экскурсия ему понравилась. «Я видел, что ребята волнуются, когда рассказывают о своем училище и о своих занятиях. Но поразился тому, как интересно и красиво они об этом говорят. Видно хороший уровень образования», — рассказал URA.RU Артем Жога. Но растрогал полпреда концерт кадетов, вместе с ними он подпевал песню группы Любэ «Комбат». И оставил памятную надпись в альбоме училища. «Там, где мы — там победа», — написал напутствие кадетам Артем Жога. Уральский полпред также провел встречу с Александром Моором. Как рассказал губернатор, в Тюменской области действует 37 мер соцподдержки для ветеранов СВО и их близких. Регион также уже направил более одного миллиарда рублей на военные нужды. Еще одна цель визита полпреда в Тюмени — посещение тюменское отделение фонда «Защитники Отечества». При фонде действует социальный МФЦ, где вернувшимся участникам СВО оказывают меры поддержки — психологическую помощь, помощь в трудоустройстве и получении социальных выплат. Во время экскурсии по центру полпред не смог сдержать своих эмоций. Реабилитационный центр для получивших тяжелые травмы участников СВО удивил полпреда своим современным оснащением. В частности, центр, где военные тренируются по пандусу заезжать на колясках в автобус ил подъезд, а также адаптируются к быту. Завершением визита стал подарок участнику СВО — автомобиль LADA. Тюменец Максим Симонов получил ранение под Бахмутом, прошел реабилитацию в центре. «Только не гоняйте! Поздравляю!», — сказал Артем Жога военному.