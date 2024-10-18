Полпред Артем Жога в Тюмени: похвала кадетам и машина в подарок участнику СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога прибыл с рабочим визитом в Тюмень. Тюмень
Уральский полпред Артем Жога в Тюмень приехал впервые Фото:

Впервые в Тюмени с визитом побывал уполномоченный представитель президента по УрФО Артем Жога. Вместе с губернатором Тюменской области 10 октября полпред посетил кадетское училище и фонд помощи участникам СВО. О главных событиях этого визита — в материале URA.RU.

Экскурсия от кадетов и песня «Любэ»

Визит в Тюмень Уральского полпреда начался с посещения Президентского кадетского училища. Вместе с губернатором региона он посмотрел, как занимаются кадеты спортом, их учебные классы, музей и кружок робототехники. В разговоре с URA.RU полпред Артем Жога отметил, что экскурсия ему понравилась.

«Я видел, что ребята волнуются, когда рассказывают о своем училище и о своих занятиях. Но поразился тому, как интересно и красиво они об этом говорят. Видно хороший уровень образования», — рассказал URA.RU Артем Жога.

Артем Жога прибыл с рабочим визитом в Тюмень. Тюмень
Экскурсия Артема Жоги по Президентскому кадетскому училищу
Фото:

Но растрогал полпреда концерт кадетов, вместе с ними он подпевал песню группы Любэ «Комбат». И оставил памятную надпись в альбоме училища. «Там, где мы — там победа», — написал напутствие кадетам Артем Жога.

Встреча с губернатором

Уральский полпред также провел встречу с Александром Моором. Как рассказал губернатор, в Тюменской области действует 37 мер соцподдержки для ветеранов СВО и их близких. Регион также уже направил более одного миллиарда рублей на военные нужды.

Эмоции от увиденного

Еще одна цель визита полпреда в Тюмени — посещение тюменское отделение фонда «Защитники Отечества». При фонде действует социальный МФЦ, где вернувшимся участникам СВО оказывают меры поддержки — психологическую помощь, помощь в трудоустройстве и получении социальных выплат.

Артем Жога посетил филиал фонда "Защитники Отечества". Тюмень
Посещение тюменского отделения фонда «Защитники Отечества»
Фото:

Во время экскурсии по центру полпред не смог сдержать своих эмоций. Реабилитационный центр для получивших тяжелые травмы участников СВО удивил полпреда своим современным оснащением. В частности, центр, где военные тренируются по пандусу заезжать на колясках в автобус ил подъезд, а также адаптируются к быту.

Машина в подарок

Завершением визита стал подарок участнику СВО — автомобиль LADA. Тюменец Максим Симонов получил ранение под Бахмутом, прошел реабилитацию в центре. «Только не гоняйте! Поздравляю!», — сказал Артем Жога военному.

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Впервые в Тюмени с визитом побывал уполномоченный представитель президента по УрФО Артем Жога. Вместе с губернатором Тюменской области 10 октября полпред посетил кадетское училище и фонд помощи участникам СВО. О главных событиях этого визита — в материале URA.RU. Визит в Тюмень Уральского полпреда начался с посещения Президентского кадетского училища. Вместе с губернатором региона он посмотрел, как занимаются кадеты спортом, их учебные классы, музей и кружок робототехники. В разговоре с URA.RU полпред Артем Жога отметил, что экскурсия ему понравилась. «Я видел, что ребята волнуются, когда рассказывают о своем училище и о своих занятиях. Но поразился тому, как интересно и красиво они об этом говорят. Видно хороший уровень образования», — рассказал URA.RU Артем Жога. Но растрогал полпреда концерт кадетов, вместе с ними он подпевал песню группы Любэ «Комбат». И оставил памятную надпись в альбоме училища. «Там, где мы — там победа», — написал напутствие кадетам Артем Жога. Уральский полпред также провел встречу с Александром Моором. Как рассказал губернатор, в Тюменской области действует 37 мер соцподдержки для ветеранов СВО и их близких. Регион также уже направил более одного миллиарда рублей на военные нужды. Еще одна цель визита полпреда в Тюмени — посещение тюменское отделение фонда «Защитники Отечества». При фонде действует социальный МФЦ, где вернувшимся участникам СВО оказывают меры поддержки — психологическую помощь, помощь в трудоустройстве и получении социальных выплат. Во время экскурсии по центру полпред не смог сдержать своих эмоций. Реабилитационный центр для получивших тяжелые травмы участников СВО удивил полпреда своим современным оснащением. В частности, центр, где военные тренируются по пандусу заезжать на колясках в автобус ил подъезд, а также адаптируются к быту. Завершением визита стал подарок участнику СВО — автомобиль LADA. Тюменец Максим Симонов получил ранение под Бахмутом, прошел реабилитацию в центре. «Только не гоняйте! Поздравляю!», — сказал Артем Жога военному.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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