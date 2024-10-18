Полпред Артем Жога в Тюмени: похвала кадетам и машина в подарок участнику СВО

Уральский полпред Артем Жога в Тюмень приехал впервые Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Впервые в Тюмени с визитом побывал уполномоченный представитель президента по УрФО Артем Жога. Вместе с губернатором Тюменской области 10 октября полпред посетил кадетское училище и фонд помощи участникам СВО. О главных событиях этого визита — в материале URA.RU.

Экскурсия от кадетов и песня «Любэ»

Визит в Тюмень Уральского полпреда начался с посещения Президентского кадетского училища. Вместе с губернатором региона он посмотрел, как занимаются кадеты спортом, их учебные классы, музей и кружок робототехники. В разговоре с URA.RU полпред Артем Жога отметил, что экскурсия ему понравилась.

«Я видел, что ребята волнуются, когда рассказывают о своем училище и о своих занятиях. Но поразился тому, как интересно и красиво они об этом говорят. Видно хороший уровень образования», — рассказал URA.RU Артем Жога.

Экскурсия Артема Жоги по Президентскому кадетскому училищу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Но растрогал полпреда концерт кадетов, вместе с ними он подпевал песню группы Любэ «Комбат». И оставил памятную надпись в альбоме училища. «Там, где мы — там победа», — написал напутствие кадетам Артем Жога.

Встреча с губернатором

Уральский полпред также провел встречу с Александром Моором. Как рассказал губернатор, в Тюменской области действует 37 мер соцподдержки для ветеранов СВО и их близких. Регион также уже направил более одного миллиарда рублей на военные нужды.

Эмоции от увиденного

Еще одна цель визита полпреда в Тюмени — посещение тюменское отделение фонда «Защитники Отечества». При фонде действует социальный МФЦ, где вернувшимся участникам СВО оказывают меры поддержки — психологическую помощь, помощь в трудоустройстве и получении социальных выплат.

Посещение тюменского отделения фонда «Защитники Отечества» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Во время экскурсии по центру полпред не смог сдержать своих эмоций. Реабилитационный центр для получивших тяжелые травмы участников СВО удивил полпреда своим современным оснащением. В частности, центр, где военные тренируются по пандусу заезжать на колясках в автобус ил подъезд, а также адаптируются к быту.

Машина в подарок

Завершением визита стал подарок участнику СВО — автомобиль LADA. Тюменец Максим Симонов получил ранение под Бахмутом, прошел реабилитацию в центре. «Только не гоняйте! Поздравляю!», — сказал Артем Жога военному.