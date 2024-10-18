«Для людей неопасен»: екатеринбуржец, убивший внука-младенца, попросился на свободу

Екатеринбуржец, убивший внука-младенца, попросился на свободу

18 октября 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Кучин просил не заключать его под стражу Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша Екатеринбуржец Дмитрий Кучин, жестоко убивший внука-младенца, ближайшие два месяца проведет за решеткой. Такое решение 18 октября вынес суд. Сам мужчина заявил, что «причинять смерть не хотел» и попросил его оставить на свободе. Все самое главное о страшном ЧП, — в материале URA.RU. Убийство Сотрудники ритуальной службы уносят тело мальчика Фото: Илья Московец © URA.RU В ночь на 16 октября 45-летний Кучин вернулся домой с работы после смены. В коммунальной квартире на улице Инженерной кроме жены его ждали общая дочка-второклассница, сын-школьник Кучиной от первого брака и ее 20-летняя невестка — жена старшего сына, который сейчас на СВО. У молодой женщины всего месяц назад родился ребенок. По сути, этот младенец доводился Кучину приемным внуком. Когда Кучин пришел, новорожденный плакал в люльке. Взбесившись, мужчина схватил малыша за ногу и со всей силы несколько раз ударил о комод. По одной из версий, родственники пытались остановить изверга, по другой — испугались и закрылись в комнате, оставив кроху на расправу. Кучин пробил несчастному младенцу голову, тот умер от страшных ран. Побег Кучин в момент задержания Фото: СКР и ГУ МВД Свердловской области После этого Кучин сбежал: прямо в окровавленных шортах и босиком. Ночь он скитался по улицам и пытался прятаться в магазинах, но его прогоняли. Тем временем родные сообщили о кошмаре в полицию, мужчину объявили в розыск. Поймали предполагаемого преступника утром в заброшенном здании. У него был дикий и безумный вид, он разговаривал сам с собой, со стенами и даже с воробьями. Предположительно, Кучин был под воздействием наркотика — впрочем, экспертизой это пока не подтверждено, провести ее еще не успели. Сам подозреваемый заявил, что не пил и ничего запретного не употреблял. Допрос Адвокат говорит, что ее подзащитный не может объяснить свой поступок Фото: Илья Московец © URA.RU На допросах он, со слов адвоката Жанны Калегиной, не смог пояснить, что случилось. «Мой подзащитный смерть мальчику причинять не хотел. В состоянии алкогольного или наркотического опьянения не находился. Как это произошло, объяснить не может», — сказала она. И добавила, что Кучин желает давать показания, но позже: сейчас он подавлен, у него нет сил. Мужчина просил не помещать его за решетку, а оставить на свободе, уверяя, что не опасен для общества. Но судья посчитал иначе. Под арестом Кучин проведет как минимум до 15 декабря. Постановление судьи обвиняемый выслушал безучастно. Все это время он прятал лицо от журналистов, повернувшись спиной. Рецидивист В суде Кучин прятал лицо Фото: Илья Московец © URA.RU О Кучине известно, что он ранее был шесть раз судим, причем четырежды за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как рассказывали односельчане (Кучин родился в маленькой деревне Макуй) впервые за решетку от попал еще в юном возрасте. Тем не менее, люди считали его нормальным и адекватным человеком. Так же о Кучине отзывались и соседи. Они говорили, что он был угрюм и нелюдим, но не устраивал дебошей, не напивался и не закатывал скандалов в семье. Случившееся стало шоком для всех, кто знал Кучина и его семью. Обвиняемого ждут несколько экспертиз, в том числе и на вменяемость. В случае, если его вина будет доказана, рецидивисту грозит наказание вплоть до пожизненного. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Дмитрий Кучин, жестоко убивший внука-младенца, ближайшие два месяца проведет за решеткой. Такое решение 18 октября вынес суд. Сам мужчина заявил, что «причинять смерть не хотел» и попросил его оставить на свободе. Все самое главное о страшном ЧП, — в материале URA.RU. Убийство В ночь на 16 октября 45-летний Кучин вернулся домой с работы после смены. В коммунальной квартире на улице Инженерной кроме жены его ждали общая дочка-второклассница, сын-школьник Кучиной от первого брака и ее 20-летняя невестка — жена старшего сына, который сейчас на СВО. У молодой женщины всего месяц назад родился ребенок. По сути, этот младенец доводился Кучину приемным внуком. Когда Кучин пришел, новорожденный плакал в люльке. Взбесившись, мужчина схватил малыша за ногу и со всей силы несколько раз ударил о комод. По одной из версий, родственники пытались остановить изверга, по другой — испугались и закрылись в комнате, оставив кроху на расправу. Кучин пробил несчастному младенцу голову, тот умер от страшных ран. Побег После этого Кучин сбежал: прямо в окровавленных шортах и босиком. Ночь он скитался по улицам и пытался прятаться в магазинах, но его прогоняли. Тем временем родные сообщили о кошмаре в полицию, мужчину объявили в розыск. Поймали предполагаемого преступника утром в заброшенном здании. У него был дикий и безумный вид, он разговаривал сам с собой, со стенами и даже с воробьями. Предположительно, Кучин был под воздействием наркотика — впрочем, экспертизой это пока не подтверждено, провести ее еще не успели. Сам подозреваемый заявил, что не пил и ничего запретного не употреблял. Допрос На допросах он, со слов адвоката Жанны Калегиной, не смог пояснить, что случилось. «Мой подзащитный смерть мальчику причинять не хотел. В состоянии алкогольного или наркотического опьянения не находился. Как это произошло, объяснить не может», — сказала она. И добавила, что Кучин желает давать показания, но позже: сейчас он подавлен, у него нет сил. Мужчина просил не помещать его за решетку, а оставить на свободе, уверяя, что не опасен для общества. Но судья посчитал иначе. Под арестом Кучин проведет как минимум до 15 декабря. Постановление судьи обвиняемый выслушал безучастно. Все это время он прятал лицо от журналистов, повернувшись спиной. Рецидивист О Кучине известно, что он ранее был шесть раз судим, причем четырежды за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как рассказывали односельчане (Кучин родился в маленькой деревне Макуй) впервые за решетку от попал еще в юном возрасте. Тем не менее, люди считали его нормальным и адекватным человеком. Так же о Кучине отзывались и соседи. Они говорили, что он был угрюм и нелюдим, но не устраивал дебошей, не напивался и не закатывал скандалов в семье. Случившееся стало шоком для всех, кто знал Кучина и его семью. Обвиняемого ждут несколько экспертиз, в том числе и на вменяемость. В случае, если его вина будет доказана, рецидивисту грозит наказание вплоть до пожизненного.