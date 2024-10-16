«Не человек, а зверь»: что известно про деда, который убил внука-младенца в Екатеринбурге. Фото, видео

Дед-убийца младенца в Екатеринбурге ранее был шесть раз судим

16 октября 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Мужчина отправится за решетку в седьмой раз. Возможно — навсегда Фото: СКР и ГУ МВД Свердловской области новость из сюжета В Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша Екатеринбуржец Дмитрий Кучин, подозреваемый в жестоком убийстве месячного внука, ранее был неоднократно судим. Он трудился рабочим на одном из предприятий и с виду казался спокойным и адекватным человеком. URA.RU собрало в один материал все, что известно о вероятном преступнике. Семья С виду Кучин казался обычным мужчиной Фото: соцсети Кучину 45 лет, он родился в одной из деревень Новослободинского района и переехал из глубинки в Екатеринбург. Здесь он женился на местной жительнице Алене, у которой уже были дети от предыдущих браков — взрослая дочь и сын-школьник. У пары родился и свой ребенок, девочка, которая в прошлом году пошла в первый класс. Мужчина жил с семьей в трехкомнатной коммуналке на улице Инженерная. По одной информации, он трудился в компании «Спецстрой» монолитчиком, по другой — охранником в ТК «Кит». Его жена — завхоз в одном из детских садов на Химмаше. В квартире проживала и 20-летняя падчерица Кучина с 21-летним мужем. Последний сейчас находится на СВО, о нем соседи дружно отозвались как о добром и позитивном парне. 9 сентября у молодой пары родился ребенок, мальчик. По сути, младенец доводился Кучину внуком. Расправа В момент задержания Кучин выглядел жутко Фото: СКР и ГУ МВД Свердловской области В роковой вечер, 15 октября, Кучин вернулся домой в неадекватном состоянии. Как рассказали агентству соседи со ссылкой на родственников подозреваемого, он мог быть под действием наркотика. «Глаза дикие, красные», — так описывали мужчину его родные. Услышав плач грудничка, который лежал в люльке, дед схватил его за ногу и со всей силой несколько раз ударил головой об стены и дверные косяки. В этот момент в квартире, по непроверенной информации, находились жена Кучина, мать младенца и другие двое детей. По одной из версий, они пытались остановить убийцу. По другой — испугались и закрылись в одной из комнат, оставив малыша на расправу. Убив младенца, Кучин убежал из дома, прямо босиком и в окровавленных шортах. Он пытался спрятаться в ближайших магазинах, но его оттуда прогнали. Родные, глазам которых предстала страшная картина с мертвым ребенком, вызвали полицию. Кучина поймали в одном из заброшенных зданий. В момент задержания опять же подметили, что мужчина был в странном состоянии. Другой источник предположил, что он все же был пьян, причем выпил очень много. Рецидивист На месте убийства ребенка работают криминалисты и следователи Фото: СКР Свердловской области Мужчине грозит суровое наказание, вплоть до пожизненного. И это вполне вероятно, учитывая, что Кучин — рецидивист. В прошлом он был судим шесть раз: дважды за кражи, дважды за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и по разу за менее тяжкие преступления (воспрепятствование законной деятельности журналистов и воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации). «Первый раз он загремел по малолетке, избил кого-то. Много раз был за решеткой. У него есть два брата, а родители уже умерли. Никто и предположить не мог, что он на такое способен. Мы все в шоке от такой новости. Думали, что человек, а оказался зверь», — сказали корреспонденту жители деревни Макуй, где родился и вырос Кучин. Впечатление нормального человека он производил и на соседей. Был нелюдимым, но сильно пьяным или агрессивным его не видели. К нему даже обращались за помощью: например, он кормил соседскую кошку во время отъезда хозяев. При этом замечания к семейству все же были: за то, что они иногда курили в подъезде, а от детей Кучина слышали мат. «Бывало прямо на детской площадке ругались матом, возможно, с ними и дома так говорили. Из-за этого случались стычки», — сказала одна из жильцов. Вся актуальная информация о происшествии, — в онлайн-трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Дмитрий Кучин, подозреваемый в жестоком убийстве месячного внука, ранее был неоднократно судим. Он трудился рабочим на одном из предприятий и с виду казался спокойным и адекватным человеком. URA.RU собрало в один материал все, что известно о вероятном преступнике. Кучину 45 лет, он родился в одной из деревень Новослободинского района и переехал из глубинки в Екатеринбург. Здесь он женился на местной жительнице Алене, у которой уже были дети от предыдущих браков — взрослая дочь и сын-школьник. У пары родился и свой ребенок, девочка, которая в прошлом году пошла в первый класс. Мужчина жил с семьей в трехкомнатной коммуналке на улице Инженерная. По одной информации, он трудился в компании «Спецстрой» монолитчиком, по другой — охранником в ТК «Кит». Его жена — завхоз в одном из детских садов на Химмаше. В квартире проживала и 20-летняя падчерица Кучина с 21-летним мужем. Последний сейчас находится на СВО, о нем соседи дружно отозвались как о добром и позитивном парне. 9 сентября у молодой пары родился ребенок, мальчик. По сути, младенец доводился Кучину внуком. В роковой вечер, 15 октября, Кучин вернулся домой в неадекватном состоянии. Как рассказали агентству соседи со ссылкой на родственников подозреваемого, он мог быть под действием наркотика. «Глаза дикие, красные», — так описывали мужчину его родные. Услышав плач грудничка, который лежал в люльке, дед схватил его за ногу и со всей силой несколько раз ударил головой об стены и дверные косяки. В этот момент в квартире, по непроверенной информации, находились жена Кучина, мать младенца и другие двое детей. По одной из версий, они пытались остановить убийцу. По другой — испугались и закрылись в одной из комнат, оставив малыша на расправу. Убив младенца, Кучин убежал из дома, прямо босиком и в окровавленных шортах. Он пытался спрятаться в ближайших магазинах, но его оттуда прогнали. Родные, глазам которых предстала страшная картина с мертвым ребенком, вызвали полицию. Кучина поймали в одном из заброшенных зданий. В момент задержания опять же подметили, что мужчина был в странном состоянии. Другой источник предположил, что он все же был пьян, причем выпил очень много. Мужчине грозит суровое наказание, вплоть до пожизненного. И это вполне вероятно, учитывая, что Кучин — рецидивист. В прошлом он был судим шесть раз: дважды за кражи, дважды за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и по разу за менее тяжкие преступления (воспрепятствование законной деятельности журналистов и воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации). «Первый раз он загремел по малолетке, избил кого-то. Много раз был за решеткой. У него есть два брата, а родители уже умерли. Никто и предположить не мог, что он на такое способен. Мы все в шоке от такой новости. Думали, что человек, а оказался зверь», — сказали корреспонденту жители деревни Макуй, где родился и вырос Кучин. Впечатление нормального человека он производил и на соседей. Был нелюдимым, но сильно пьяным или агрессивным его не видели. К нему даже обращались за помощью: например, он кормил соседскую кошку во время отъезда хозяев. При этом замечания к семейству все же были: за то, что они иногда курили в подъезде, а от детей Кучина слышали мат. «Бывало прямо на детской площадке ругались матом, возможно, с ними и дома так говорили. Из-за этого случались стычки», — сказала одна из жильцов. Вся актуальная информация о происшествии, — в онлайн-трансляции агентства.