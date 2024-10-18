«Не хотел причинять смерть»: дед, размозживший голову внуку в Екатеринбурге, отрицает вину

Обвиняемый в убийстве месячного внука екатеринбуржец отрицает вину
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Суд отправил под арест на два месяца 45-летнего Дмитрия Кучина Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша

Житель Екатеринбурга 45-летний Дмитрий Кучин, которого обвинили в жестоком убийстве полуторамесячного внука, заявил, что не желал мальчику смерти. Также мужчина отрицает, что был в момент преступления пьян или под наркотиками. При этом конкретно и развернуто объяснить случившееся он не смог, рассказала URA.RU его адвокат Жанна Калегина.

«Мой подзащитный смерть мальчику причинять не хотел. В состоянии алкогольного или наркотического опьянения он не находился. Как это произошло, объяснить не может. Показания давать желает, но позже. Сейчас у него нет сил. По делу будут назначены экспертизы, которые, возможно, прольют свет на трагические события. С заключением под стражу Кучин не согласен. В Екатеринбурга у него имеется жилое помещение на праве собственности. Считает, что общественной опасности он не представляет», — рассказала Калегина.

Давать свою оценку адекватности подзащитного адвокат не стала, сославшись на то, что не является врачом. «Он не может воспроизвести события, которые произошли», — добавила она.

Чкаловский районнный суд отправил Кучина под арест до 15 декабря. Свою вину мужчина признал частично. URA.RU вело онлайн-трансляцию с заседания. Все новости по теме, в отдельном сюжете агентства.

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Житель Екатеринбурга 45-летний Дмитрий Кучин, которого обвинили в жестоком убийстве полуторамесячного внука, заявил, что не желал мальчику смерти. Также мужчина отрицает, что был в момент преступления пьян или под наркотиками. При этом конкретно и развернуто объяснить случившееся он не смог, рассказала URA.RU его адвокат Жанна Калегина. «Мой подзащитный смерть мальчику причинять не хотел. В состоянии алкогольного или наркотического опьянения он не находился. Как это произошло, объяснить не может. Показания давать желает, но позже. Сейчас у него нет сил. По делу будут назначены экспертизы, которые, возможно, прольют свет на трагические события. С заключением под стражу Кучин не согласен. В Екатеринбурга у него имеется жилое помещение на праве собственности. Считает, что общественной опасности он не представляет», — рассказала Калегина. Давать свою оценку адекватности подзащитного адвокат не стала, сославшись на то, что не является врачом. «Он не может воспроизвести события, которые произошли», — добавила она. Чкаловский районнный суд отправил Кучина под арест до 15 декабря. Свою вину мужчина признал частично. URA.RU вело онлайн-трансляцию с заседания. Все новости по теме, в отдельном сюжете агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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