В Екатеринбурге убийцу внука-младенца отправили за решетку. Фото, видео

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Приговор убийце Ксении Мецгер. Магнитогорск, камера, арест, суд, клетка, наручники
45-летнего Дмитрия Кучина отправили под арест Фото:
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В Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша

Чкаловский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу 45-летнего Дмитрия Кучина, обвиняемого в жестоком убийстве месячного внука. Процесс проходил в закрытом от прессы режиме, передает корреспондент URA.RU.

О том, чтобы закрыть Кучина в СИЗО, в суд обратилось следствие. Под арестом мужчина пробудет до 15 декабря. Свою вину он признал частично, заявив, что не желал смерти ребенка. Но давать развернутые обвинения не стал.

Трагедия произошла в ночь на 16 октября в двухэтажке на Инженерной, 15. Кучин вернулся с работы, услышал громкий плач и, по версии следствия, схватил ребенка за ногу и стал бить головой о комод и стены. После жестокой расправы Кучин попытался убежать, но был пойман по горячим следам. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU. Как прошло избрание меры пресечения, в онлайн-трансляции с суда.

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Чкаловский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу 45-летнего Дмитрия Кучина, обвиняемого в жестоком убийстве месячного внука. Процесс проходил в закрытом от прессы режиме, передает корреспондент URA.RU. О том, чтобы закрыть Кучина в СИЗО, в суд обратилось следствие. Под арестом мужчина пробудет до 15 декабря. Свою вину он признал частично, заявив, что не желал смерти ребенка. Но давать развернутые обвинения не стал. Трагедия произошла в ночь на 16 октября в двухэтажке на Инженерной, 15. Кучин вернулся с работы, услышал громкий плач и, по версии следствия, схватил ребенка за ногу и стал бить головой о комод и стены. После жестокой расправы Кучин попытался убежать, но был пойман по горячим следам. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU. Как прошло избрание меры пресечения, в онлайн-трансляции с суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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