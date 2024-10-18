45-летнего Дмитрия Кучина отправили под арест Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша

Чкаловский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу 45-летнего Дмитрия Кучина, обвиняемого в жестоком убийстве месячного внука. Процесс проходил в закрытом от прессы режиме, передает корреспондент URA.RU.

О том, чтобы закрыть Кучина в СИЗО, в суд обратилось следствие. Под арестом мужчина пробудет до 15 декабря. Свою вину он признал частично, заявив, что не желал смерти ребенка. Но давать развернутые обвинения не стал.

Трагедия произошла в ночь на 16 октября в двухэтажке на Инженерной, 15. Кучин вернулся с работы, услышал громкий плач и, по версии следствия, схватил ребенка за ногу и стал бить головой о комод и стены. После жестокой расправы Кучин попытался убежать, но был пойман по горячим следам. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU. Как прошло избрание меры пресечения, в онлайн-трансляции с суда.