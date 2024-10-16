«Разговаривал с воробьями»: убийцу младенца на Химмаше задержали в неадекватном состоянии

Екатеринбуржца, убившего малолетнего внука, задержали в неадекватном состоянии

16 октября 2024 в 20:23 Размер текста - 17 +

При задержании Кучин не оказывал сопротивления Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша Силовики поймали 45-летнего екатеринбуржца Дмитрия Кучина, убившего своего полуторомесячного внука, в неадекватном состоянии, когда он просил сигареты у прохожих на Химмаше. При задержании мужчина пытался разговаривать с воробьями и со стеной, однако сопротивления не оказывал. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Когда гражданина с неадекватным агрессивным поведением сотрудники полиции задержали, он вел себя, по меньшей мере, странно. Он пытался разговаривать с прыгающими по асфальту воробьями, со стеной и с самим собой. В момент задержания сопротивления он не оказал», — пояснил полковник Горелых, отметив, что при задержании отличился наряд группы немедленного реагирования. В СУ СКР по Свердловской области добавили, что специалисты провели допрос Кучина, который вину признал частично. «В ходе расследования в отношении фигуранта планируется провести судебную психиатрическую экспертизу», — подчеркнули в ведомстве. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении екатеринбуржца под стражу. Расправа над новорожденным случилась в ночь на 16 октября. Младенец плакал, чем вызвал гнев деда. Кучин взял ребенка за ногу и несколько раз со всей силы ударил головой об стены и косяки дверей. В этот момент в квартире были его бабушка, мать и старшие брат с сестрой. Новорожденного ребенка некому было защитить. Подробности о жестоком преступлении и об убийце — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики поймали 45-летнего екатеринбуржца Дмитрия Кучина, убившего своего полуторомесячного внука, в неадекватном состоянии, когда он просил сигареты у прохожих на Химмаше. При задержании мужчина пытался разговаривать с воробьями и со стеной, однако сопротивления не оказывал. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Когда гражданина с неадекватным агрессивным поведением сотрудники полиции задержали, он вел себя, по меньшей мере, странно. Он пытался разговаривать с прыгающими по асфальту воробьями, со стеной и с самим собой. В момент задержания сопротивления он не оказал», — пояснил полковник Горелых, отметив, что при задержании отличился наряд группы немедленного реагирования. В СУ СКР по Свердловской области добавили, что специалисты провели допрос Кучина, который вину признал частично. «В ходе расследования в отношении фигуранта планируется провести судебную психиатрическую экспертизу», — подчеркнули в ведомстве. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении екатеринбуржца под стражу. Расправа над новорожденным случилась в ночь на 16 октября. Младенец плакал, чем вызвал гнев деда. Кучин взял ребенка за ногу и несколько раз со всей силы ударил головой об стены и косяки дверей. В этот момент в квартире были его бабушка, мать и старшие брат с сестрой. Новорожденного ребенка некому было защитить. Подробности о жестоком преступлении и об убийце — в отдельном сюжете URA.RU.