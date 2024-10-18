Дело экс-главы ФНС ЯНАО засекретили, первые распоряжения мэра Ноябрьска: главные события 18 октября

Дело экс-главы управления ФНС по ЯНАО является информацией ограниченного доступа
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Дело арестованной экс-главы ФНС по ЯНАО Калюжиной стало с ограниченным доступом
Дело арестованной экс-главы ФНС по ЯНАО Калюжиной стало с ограниченным доступом Фото:

Следственный комитет России ответил на запрос корреспондента агентства о ходе дела экс-главы ФНС по ЯНАО Яны Калюжиной, вместе с тем, пресс-служба ведомства не стала отрицать информацию о ее аресте. А переизбранный глава Ноябрьска Алексей Романов отдал первые распоряжения и ввел временный запрет на пребывание людей и движение транспортных средств на поверхности водоемов. О том, какие события происходили на Ямале 18 октября — читайте в подборке URA.RU.

  • Ход расследования уголовного дела экс-главы управления ФНС по ЯНАО Яны Калюжиной является информацией ограниченного доступа. Такой ответ дали URA.RU в пресс-службе СК РФ, вместе с тем, в ведомстве не стали опровергать информацию о ее аресте.
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  • Суд Ямала впервые вынес приговор по уголовной статье электросамокатчику, совершившему ДТП в Муравленко (ЯНАО). Самокат был конфискован в пользу государства.
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  • Росприроднадзор выявил 36 нарушений природоохранного законодательства в аэропорту Ноябрьска (ЯНАО). Федеральная служба обнаружила их при проверке документов аэропорта.
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Следственный комитет России ответил на запрос корреспондента агентства о ходе дела экс-главы ФНС по ЯНАО Яны Калюжиной, вместе с тем, пресс-служба ведомства не стала отрицать информацию о ее аресте. А переизбранный глава Ноябрьска Алексей Романов отдал первые распоряжения и ввел временный запрет на пребывание людей и движение транспортных средств на поверхности водоемов. О том, какие события происходили на Ямале 18 октября — читайте в подборке URA.RU.
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