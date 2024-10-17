Аналитики ЦБ назвали причины замедления инфляции на Ямале

По данным Центрального Банка России, в Ямало-Ненецком АО в сентябре 2024 года темпы годовой инфляции снизились и составили 6,15% после 7,16% в августе. Это ниже, чем по стране и в УРФО. Причины снижения темпов инфляции на Ямале — увеличение количества продаваемого продовольствия и снижение спроса на непродовольственные товары и услуги.
«Годовая инфляция в Ямало-Ненецком автономном округе в сентябре замедлилась и составила 6,15% после 7,16% в августе. Годовой темп прироста цен в регионе остается ниже, чем по Уральскому федеральному округу (7,89%) и России в целом (8,63%). Основные причины замедления годового роста цен в регионе — увеличение предложения отдельных продовольственных товаров, снижение спроса на некоторые непродовольственные товары и услуги, а также эффект высокой сравнительной базы на отдельные виды товаров и услуг», — сообщает Центральный Банк России.
По данным аналитики банка, в связи с миграционным оттоком в ЯНАО подешевела аренда двухкомнатных квартир. Замедлился годовой рост цен на помидоры, капусту, свеклу и репчатый лук в связи с более высокой урожайностью. «Урожай отечественного винограда в этом году также превысил прошлогодние показатели. Как следствие, виноград стал дешевле, чем год назад (в августе был дороже)», — сообщает источник. Кроме этого, по причине роста внутреннего производства на региональном рынке замедлился годовой рост цен на охлажденную и мороженую курицу, а также вареную колбасу.
В округе также замедлился годовой рост стоимости услуг мойки и регулировки развала-схождения автомобилей, фотоателье и обувных мастерских, установки пластиковых окон и абонентской платы за сотовую связь. Отмечается также снижение спроса на услуги такси, что привело к замедлению роста цен.
Топливо в сентябре дорожало, но не так быстро, как ранее, в том числе благодаря возобновлению с первого августа запрета на экспорт бензина. «В результате годовое удорожание автомобильного бензина замедлилось», — отмечают аналитики.
В сентябре 2024 года в округе упал спрос на микроволновки, стиральные машины, электрочайники и беспроводные наушники. Это привело к снижению цен на данные виды товаров.
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