В ЯНАО снизился показатель заболеваемости ВИЧ

За девять месяцев 2024 года показатель ВИЧ-инфицирования в ЯНАО упал почти на 30% в сравнении с тем же периодом 2023 года. Новых случаев инфицирования зарегистрировано 113, об этом URA.RU сообщили в окружном депздраве.
«В Ямало-Ненецком автономном округе наблюдается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией. За девять месяцев 2024 года зарегистрировано 113 новых случаев. Показатель заболеваемости снизился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщил корреспонденту URA.RU представитель департамента здравоохранения ЯНАО.
Всего в регионе проживает чуть больше 2500 граждан, инфицированных ВИЧ. Сотрудник депздрава сообщил, что в течение последних четырех лет охват тестирования на ВИЧ-инфекцию увеличился — всего по итогам девяти месяцев 2024 года на ВИЧ обследовались 33% жителей округа.
Кровь на антитела к ВИЧ рекомендуется сдать в ближайшее время и через три, шесть и девять месяцев от момента рискованного поведения, обследование проводится бесплатно и анонимно в СПИД-центре. В депздраве также добавили, что все пациенты, нуждающиеся в лечении, получают антиретровирусные препараты, дефицита в которых, в том числе марок иностранного производства, на территории ЯНАО — нет.
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