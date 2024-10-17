17 октября 2024

В ЯНАО снизился показатель заболеваемости ВИЧ

На Ямале проживает 2500 граждан, инфицированных ВИЧ
© Служба новостей «URA.RU»
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Обследование на ВИЧ в ЯНАО прошли 33% жителей
Обследование на ВИЧ в ЯНАО прошли 33% жителей Фото:

За девять месяцев 2024 года показатель ВИЧ-инфицирования в ЯНАО упал почти на 30% в сравнении с тем же периодом 2023 года. Новых случаев инфицирования зарегистрировано 113, об этом URA.RU сообщили в окружном депздраве.

«В Ямало-Ненецком автономном округе наблюдается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией. За девять месяцев 2024 года зарегистрировано 113 новых случаев. Показатель заболеваемости снизился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщил корреспонденту URA.RU представитель департамента здравоохранения ЯНАО.

Всего в регионе проживает чуть больше 2500 граждан, инфицированных ВИЧ. Сотрудник депздрава сообщил, что в течение последних четырех лет охват тестирования на ВИЧ-инфекцию увеличился — всего по итогам девяти месяцев 2024 года на ВИЧ обследовались 33% жителей округа. 

Кровь на антитела к ВИЧ рекомендуется сдать в ближайшее время и через три, шесть и девять месяцев от момента рискованного поведения, обследование проводится бесплатно и анонимно в СПИД-центре. В депздраве также добавили, что все пациенты, нуждающиеся в лечении, получают антиретровирусные препараты, дефицита в которых, в том числе марок иностранного производства, на территории ЯНАО — нет.

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За девять месяцев 2024 года показатель ВИЧ-инфицирования в ЯНАО упал почти на 30% в сравнении с тем же периодом 2023 года. Новых случаев инфицирования зарегистрировано 113, об этом URA.RU сообщили в окружном депздраве. «В Ямало-Ненецком автономном округе наблюдается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией. За девять месяцев 2024 года зарегистрировано 113 новых случаев. Показатель заболеваемости снизился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщил корреспонденту URA.RU представитель департамента здравоохранения ЯНАО. Всего в регионе проживает чуть больше 2500 граждан, инфицированных ВИЧ. Сотрудник депздрава сообщил, что в течение последних четырех лет охват тестирования на ВИЧ-инфекцию увеличился — всего по итогам девяти месяцев 2024 года на ВИЧ обследовались 33% жителей округа.  Кровь на антитела к ВИЧ рекомендуется сдать в ближайшее время и через три, шесть и девять месяцев от момента рискованного поведения, обследование проводится бесплатно и анонимно в СПИД-центре. В депздраве также добавили, что все пациенты, нуждающиеся в лечении, получают антиретровирусные препараты, дефицита в которых, в том числе марок иностранного производства, на территории ЯНАО — нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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