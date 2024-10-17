17 октября 2024

Пропавшего три дня назад в ЯНАО мужчину нашли мертвым

Спасатели обнаружили тело мужчины, пропавшего три дня назад
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину искали на реке Собь в ЯНАО, архивное фото
Мужчину искали на реке Собь в ЯНАО, архивное фото Фото:

В ЯНАО сотрудники «Ямалспас» нашли тело приуральца, который пропал 14 октября. Об этом сообщили URA.RU источники в силовых структурах.

«По словам очевидцев, мужчина ушел из охотничьей избушки, расположенной в 50 километрах от Харпа, в районе реки Собь. Погибшего нашли накануне вечером», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Как сообщает агентство, тело сейчас передали полиции. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного СУ СКР. Там сообщили, что по факту проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что пропавшего мужчину искали на реке. На поиски отправились сотрудники «Ямалспаса».

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В ЯНАО сотрудники «Ямалспас» нашли тело приуральца, который пропал 14 октября. Об этом сообщили URA.RU источники в силовых структурах. «По словам очевидцев, мужчина ушел из охотничьей избушки, расположенной в 50 километрах от Харпа, в районе реки Собь. Погибшего нашли накануне вечером», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Как сообщает агентство, тело сейчас передали полиции. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного СУ СКР. Там сообщили, что по факту проводится проверка. Ранее URA.RU сообщало, что пропавшего мужчину искали на реке. На поиски отправились сотрудники «Ямалспаса».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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