Пропавшего три дня назад в ЯНАО мужчину нашли мертвым

В ЯНАО сотрудники «Ямалспас» нашли тело приуральца, который пропал 14 октября. Об этом сообщили URA.RU источники в силовых структурах.
«По словам очевидцев, мужчина ушел из охотничьей избушки, расположенной в 50 километрах от Харпа, в районе реки Собь. Погибшего нашли накануне вечером», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
Как сообщает агентство, тело сейчас передали полиции. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного СУ СКР. Там сообщили, что по факту проводится проверка.
Ранее URA.RU сообщало, что пропавшего мужчину искали на реке. На поиски отправились сотрудники «Ямалспаса».
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