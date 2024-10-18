Кредит на бюджет и миллиарды на дороги: самые громкие госконтракты тюменского правительства

Тюменское правительство пытается взять кредиты для погашения бюджетного дефицита

19 октября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

«Мы их не печатаем»: правительство Тюменской области ищет миллиарды на дыры в бюджете Фото: Владимир Андреев © URA.RU В третьем квартале года правительство Тюменской области разыграло больше десятка крупных госконтрактов стоимостью свыше 150 млн рублей. На аукционах продолжают разыгрывать строительство школ, дорог, новых развязок — но в списке уже привычных появились и новые для региона торги по бюджетным кредитам. Их правительство разыграть не сумело, но нашло подрядчика для крупнейшего госконтракта этого года. Как и в случае с закупками за второй квартал, при анализе отбирались самые необычные, самые знаковые либо самые крупные аукционы. Подробности о них — в материале URA.RU. По последним данным областной думы, дефицит бюджета вырос до 63 млрд рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Заплатка стоимостью в миллиарды В середине сентября правительство впервые в истории разместило на портале госзакупок три крупных аукциона стоимостью в 1,2 млрд рублей каждый. Целью закупки было получение бюджетных кредитов. Не удивительно: дефицит регионального бюджета к тому моменту превысил 63 млрд рублей. Готовясь связаться с кредиторами, в правительстве пояснили: если закупка состоится, никто не кинется сразу же «выгребать» со счетов заемные деньги. «То, что будет взят кредит, не означает, что его правительство будет использовать. Это своего рода кредитная карта, на которой есть средства, и которую вы можете использовать по необходимости», — пояснил URA.RU директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов. Но с «кредитной картой для бюджета» не срослось. Уже через несколько дней закупки были закрыты с комментарием: по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке. Впрочем, никто не огорчился: власти решили попытать счастья еще раз. Только теперь в работу закупили сразу семь закупок на 14 млрд рублей. А чуть позже в областной думе приняли решение в 2025 году взять еще кредитов — на 36,3 млн рублей. Получится ли — пока прогнозов нет: пока неизвестно даже, как закончатся кредитные закупки этого года. Первый контракт миллиардера За 20 дней до того, как правительство начало искать поддержки у кредиторов, состоялись самые крупные в этом году торги. Разыграли контракт стоимостью в 5,7 млрд рублей на строительство новой транспортной развязки в районе Московского тракта. В этом случае значение имеет не только сумма, но и подрядчик. «Заключен контракт на строительство развязки на пересечении трассы „Екатеринбург — Тюмень“ и улицы Сергея Джанбровского. Подрядчиком выступит компания „Мостострой-11“. Ей предстоит построить путепровод и два надземных пешеходных перехода через Московский тракт», — рассказал инфоцентр регионального правительства. На освоение 5,7 млрд рублей у экс-депутата Руссу ресурс нашелся Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU С начала года «Мостострой-11», принадлежащий миллиардеру и экс-депутату областной думы Николаю Руссу, хранил молчание, не приняв участие ни в одной госзакупке. Источники URA.RU предполагали, что у компании в Тюменской области просто не хватает ресурсов — говорили о большом количестве контрактов в других регионах, ссылались на строительство развязки на Мельникайте. А до этого фамилия Руссу звучала в нескольких судебных историях. Однако, в итоге у «Мостостроя» нашлись ресурсы на освоение еще одного куска бюджетного пирога. Строительство новой развязки должно быть окончено в ноябре 2026 года. Проект развязки на Московском тракте Фото — информационный центр правительства Тюменской области Новый контракт для варяга В третьем квартале свои позиции в должности одного из тюменских «Королей госконтрактов» укрепил московский предприниматель Гор Егоян. Принадлежащее ему ООО «Спецстрой» выиграло торги на строительство сельской школы в Нижнетавдинском районе области. Этот контракт стал для Егояна в регионе уже пятым, но далеко не самым крупным. Компания Егояна будет строить в регионе сразу две школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В феврале 2024 года, когда компания заключила договор стоимостью почти 2 млрд рублей на строительство школы в Винзилях. Два месяца спустя в копилку упал полумиллиардный контракт на капитальный ремонт здания крупнейшей областной больницы. Еще через два месяца Егоян получил подряд на строительство стадиона «Геолог», затем — еще один небольшой договор по капитальному ремонту от ОКБ-2. Кроме Тюмени ООО «Спецстрой» выполняла подряды в ХМАО, Курганской области и Москве. При этом, система контроля бизнеса рисков за компанией не видит. Будем надеяться, что все свои обязательства предприниматель Егоян выполнит в срок, а главное — в полном объеме. Знакомые лица По традиции, ни один год не обходится без закупки, связанной с дорожным строительством. В третьем квартале таких торгов провели несколько. Самым значимым стал контракт, который по той же самой традиции достался любимому подрядчику местных властей. В Тюмени ТОДЭП называют «любимчиками правительства» Фото: Николай Бастриков © URA.RU АО «ТОДЭП» в Тюмени не зря называют любимчиками — эта компания получает львиную долю заказов, связанных с дорожными работами. В этот раз фирме предстоит выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Подъезд к Тюмени» (Екатеринбург-Тюмень). Помимо прочего, в планах — устройство отнесенных левых разворотов с центральной разделительной полосой. Этот контракт принесет дорожникам 150 млн рублей. Год выходит на финишную прямую. В этот период крупные госконтракты появляются редко, поэтому с определенной долей уверенности можно говорить: основные и самые значимые торги правительство региона уже провело. Осталось только дождаться результатов поиска кредиторов. Ранее URA.RU рассказало о том, какие контракты стали крупнейшими для области в первом квартале года. Также корреспондент агентства подвел итог первого полугодия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В третьем квартале года правительство Тюменской области разыграло больше десятка крупных госконтрактов стоимостью свыше 150 млн рублей. На аукционах продолжают разыгрывать строительство школ, дорог, новых развязок — но в списке уже привычных появились и новые для региона торги по бюджетным кредитам. Их правительство разыграть не сумело, но нашло подрядчика для крупнейшего госконтракта этого года. Как и в случае с закупками за второй квартал, при анализе отбирались самые необычные, самые знаковые либо самые крупные аукционы. Подробности о них — в материале URA.RU. В середине сентября правительство впервые в истории разместило на портале госзакупок три крупных аукциона стоимостью в 1,2 млрд рублей каждый. Целью закупки было получение бюджетных кредитов. Не удивительно: дефицит регионального бюджета к тому моменту превысил 63 млрд рублей. Готовясь связаться с кредиторами, в правительстве пояснили: если закупка состоится, никто не кинется сразу же «выгребать» со счетов заемные деньги. Но с «кредитной картой для бюджета» не срослось. Уже через несколько дней закупки были закрыты с комментарием: по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке. Впрочем, никто не огорчился: власти решили попытать счастья еще раз. Только теперь в работу закупили сразу семь закупок на 14 млрд рублей. А чуть позже в областной думе приняли решение в 2025 году взять еще кредитов — на 36,3 млн рублей. Получится ли — пока прогнозов нет: пока неизвестно даже, как закончатся кредитные закупки этого года. За 20 дней до того, как правительство начало искать поддержки у кредиторов, состоялись самые крупные в этом году торги. Разыграли контракт стоимостью в 5,7 млрд рублей на строительство новой транспортной развязки в районе Московского тракта. В этом случае значение имеет не только сумма, но и подрядчик. С начала года «Мостострой-11», принадлежащий миллиардеру и экс-депутату областной думы Николаю Руссу, хранил молчание, не приняв участие ни в одной госзакупке. Источники URA.RU предполагали, что у компании в Тюменской области просто не хватает ресурсов — говорили о большом количестве контрактов в других регионах, ссылались на строительство развязки на Мельникайте. А до этого фамилия Руссу звучала в нескольких судебных историях. Однако, в итоге у «Мостостроя» нашлись ресурсы на освоение еще одного куска бюджетного пирога. Строительство новой развязки должно быть окончено в ноябре 2026 года. В третьем квартале свои позиции в должности одного из тюменских «Королей госконтрактов» укрепил московский предприниматель Гор Егоян. Принадлежащее ему ООО «Спецстрой» выиграло торги на строительство сельской школы в Нижнетавдинском районе области. Этот контракт стал для Егояна в регионе уже пятым, но далеко не самым крупным. В феврале 2024 года, когда компания заключила договор стоимостью почти 2 млрд рублей на строительство школы в Винзилях. Два месяца спустя в копилку упал полумиллиардный контракт на капитальный ремонт здания крупнейшей областной больницы. Еще через два месяца Егоян получил подряд на строительство стадиона «Геолог», затем — еще один небольшой договор по капитальному ремонту от ОКБ-2. По традиции, ни один год не обходится без закупки, связанной с дорожным строительством. В третьем квартале таких торгов провели несколько. Самым значимым стал контракт, который по той же самой традиции достался любимому подрядчику местных властей. АО «ТОДЭП» в Тюмени не зря называют любимчиками — эта компания получает львиную долю заказов, связанных с дорожными работами. В этот раз фирме предстоит выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Подъезд к Тюмени» (Екатеринбург-Тюмень). Помимо прочего, в планах — устройство отнесенных левых разворотов с центральной разделительной полосой. Этот контракт принесет дорожникам 150 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало о том, какие контракты стали крупнейшими для области в первом квартале года. Также корреспондент агентства подвел итог первого полугодия.